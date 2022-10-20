Engelli genç, KOSGEB’ten aldığı 155 bin lira destekle kendi işinin patronu oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 34 yaşındaki 3 çocuk Babası, KOSGEB’in girişimcilik sınavına katılarak önce belgesini aldı daha sonra iş yerini açtı. Girişimci desteği projesinden yararlanarak kendi işini kurdu. 155 bin liralık hibe desteğiyle ilçede açtığı iş yerinde ahşap mobilya üretimine başlayarak kendi işinin patronu olan Erhan Uslu, "KOSGEB sayesinde işimi kurdum kendi işimin patronu oldum" dedi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Erhan Uslu iş kurma hayaliyle Mobilya aletleri üzerinde üreten yerlerde bir süre çıraklık ve kalfalık olarak çalıştı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) girişimcilik kursuna sistem üzerinden katılarak sertifika alan Erhan Uslu, başvurduğu ve projesinin kabul olduğu KOSGEB’ten aldığı 155 bin lira makine hibe desteği ile açtığı iş yerinde ahşap mobilya, mutfak, dolap gibi üretimi yapıyor.

KOSGEB’in desteğinden yararlanarak, kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen göz ve kulaktan yüzde 79 engelli olan Uslu şunları söyledi: "Aldığım 155 bin lira destekle makineleri 2021 yılında aldım. O gündür kendim işi patronuyum. Çok şükür kendi iş yerimi kurdum ve şu an yarı zamanlı olarak bir kişi çalışıyor. Hem memleketine hem de çevrene faydan oluyor. Allah devletimize zeval vermesin KOSGEB olmasaydı bu işyerini açamayabilirdim. Atölyemde müşterilerin isteği doğrusunda mobilya, yatak dolabı üzerinde üretim yapıyorum.”