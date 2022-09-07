Engelli genç kadının gelinlik giyme hayali yıllar sonra gerçekleşti

Malatya’da yıllardır gelinlik giyme hayali kuran engelli Dilek için temsili düğün töreni düzenlendi. Beyaz gelinlik giyen Dilek, konvoy ile düğün alanına getirildi.

Battalgazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Battalgazi’de Yaz Akşamları” programında özel bir düğün töreni yapıldı. Yıllardır gelinlik giyme hayali kuran özel birey Dilek için düğün töreni düzenlendi.

“Battalgazi’de Yaz Akşamları” programı bu kez Hidayet Mahallesi Levent Güleç Parkı’nda düzenlendi. Program çerçevesinde açık hava konseri, çocuklar için kukla oyunları, geleneksel Türk gölge oyunları, Nasrettin Hoca ile Barış Manço gösterileri ve çocuk yüz boyaması yapılırken program renkli anlara sahne oldu. "Battalgazi’de Yaz Akşamları” bir de sürprize ev sahipliği yaptı. Yıllardır gelinlik hayali kuran 30 yaşındaki özel birey Dilek için özel düğün töreni düzenlendi. Anne Edibe Sarı’nın talebini Battalgazi Belediyesi’ne iletmesi üzerine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla düğün töreni için hazırlıklar yapıldı. Özel birey Dilek ilk olarak kuaföre götürüldü ve gelinliği giydikten sonra konvoyla düğün alanına getirildi. Alanda büyük alkışlarla karşılanan gelin Dilek, çalınan oyun havalarında gönlünce eğlendi. Geline kınanın yakıldığı, takı töreninin yapıldığı ve müzikli eğlencenin olduğu düğün töreni akşam saatlerine kadar devam etti.

“Dilek’in mutlu olması bizim için her şeyden önemli”

Dilek Bulgurcu’nun mutlu gününe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Başkan Güder’in eşi Yıldız Güder, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Mualla Varol, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Dilek’in mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dilek için düğün organizasyonu talebi geldiğinde hemen yapılmasını söyledim. Dilek annesiyle birlikte yaşıyor ve en büyük hayali de gelinlik giymekmiş. Bu hayali gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Onu mutlu görünce biz de mutlu olduk. Biz her zaman Dilek’in ve Dilek gibi özel bireylerimizin yanındayız. Onlar bizim için özel insanlar ve onların istekleri de bizim için özel. Dilek kızımız için düzenlediğimiz tören de çok güzel oldu. Kızımız da gönlünce eğlendi ve güzel zaman geçirdi” dedi.

“Bize unutulmaz bir gün yaşatan Osman başkanımıza teşekkür ederim”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Dilek’in mutluluğu gözlerinden okunurken, anne Edibe Sarı “Kızım yaklaşık 10 yıldır gelin olma hayali kuruyordu. Sağ olsunlar bizlere yardımcı oldular. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Sabah kuaföre gittik kızımı hazırladık ve sonrasında düğüne katıldık. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Bize bu imkanı sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.