Engelli depremzedelerin hayatlarını bu konteynerler kolaylaştıracak

Düzce Valiliği, deprem bölgesindeki engelli vatandaşlar için özel konteyner üretiyor. Girişinde rampa bulunan, lavaboları, mutfak dolapları ile kapı girişleri tamamen engelli bireylere göre tasarlanan konteynerlerin ilk 8 tanesi deprem bölgesine gönderildi.

Düzce Valiliği, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede bulunan vatandaşların barınma sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla konteyner üretimine devam ediyor. Günde 100 konteyner üreten Düzce Valiliği, engelli bireyleri de düşünüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın talimatıyla OSB’de bulunan konteyner üretim tesisinin bir kısmı engelli konteyner üretim merkezine çevrildi. Özel üretilen konteynerlerin girişinde engelli rampası bulunuyor. Aynı zamanda lavabo, mutfak dolapları ve sürgülü kapılar tamamen engelli bireylere göre dizayn edildi.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ayva, konteynerlerin uygunluğunu kontrol etmek için Düzce’ye geldi. Başkan Ayva, üretilen engelli konteynerlerini çok beğendiğini söyledi.

"20 günde başarı hikayesi yazıldı"

Konteynerlerin engelli bireyler için acil ihtiyaç olduğunu dile getiren Ayva, "Bu konteynerler için ilk talepte bulunduğumuz tarih 5 Mart’tı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüğümüzde çadırlar ve diğer konteynerlerin engelliler için zor olduğunu söyledik. Çünkü ihtiyaçlarını nasıl giderecek? Depremden kurtulduğuna sevinemeyecek bir durum ortaya çıkıyor. Sayın bakanımız orada acilen bir danışmanını çağırdı ve ’Mimari tasarımını hazırlayın’ dedi. Sayın valimiz ile görüştüler. Aradan 20 gün geçti ve hizmete hazır. 20 günde başarı hikayesi yazıldı. İnanın insanlar hayatlarından zevk alır duruma gelecek. Depremden kurtulan engelliler ya da deprem sebebiyle engelli duruma gelen vatandaşlar için muhteşem bir yaşam alanı olmuş. Kapı genişlikleri, rampaları, lavaboları hepsi düşünülmüş. Düzce halkına minnetlerimi sunuyorum. Düzce büyük iş başarmış oldu" dedi.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Afet bölgesine yaklaşık bin engelli konteyneri göndereceklerini ifade eden Düzce Valisi Cevdet Atay ise "Öncesinde bin 400 konteyner göndermiştik. Engelli konteynerleri için İçişleri Bakanımızın bir talimatı oldu. Diğer konteynerlerden farklı. Engelli vatandaşlarımız için üretime başladık. Hepimiz engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızı daha rahat hayatlarını sürdürmesi için konteynerin girişi, içerideki yaşam alanları ona göre dizayn edildi. Bunların 8 tanesini gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Talimat gelir gelmez hemen hazırlıklarımızı yaptık. Engelli vatandaşlarımız hayatlarını sürdürmeleri için tekerlekli sandalyeler ile rahat girecekleri şekilde üretim yaptık. Sahaya daha fazla göndereceğiz. Birlik ve beraberlik günü. Hep birlikte olma günü. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Devletimizin talimatını yerine getirmek için gece gündüz çabalıyoruz. Birlikte koordinasyon içinde çalışıyoruz. Oradaki eksikliği gidermek adına elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Günlük üretim 100’ü buldu"

Normal konteyner üretmeye devam ettiklerini de vurgulayan Atay, "Günlük 100 konteyner üretimi yapıyoruz. Bu üretimin 8-10 tanesi ise engelli vatandaşlarımız için. Toplamda elimizden geldiğince 10 bin ile 15 bin civarında konteyner üretmeyi hedefliyoruz. Bu konteynerler kalitesi yüksek konteynerler. Bu bir ya da iki kullanımlık değil. Bunların kullanım süresi 25 yıllıktır. Bu konteynerler Allah göstermesin ama olabilecek başka olaylarda da kullanılabilecek olan yapılardır. Kentsel dönüşümlerde bile kullanılabilecek durumda. Faydası olur zararı olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.