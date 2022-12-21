Engelli çocuklar için evlerde özel sahne kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç ve engelli çocuklar için evlerde Hacivat-Karagöz gölge oyunu sergiliyor.

Çocuk ve gençlerin gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için de örnek oluşturabilecek bir çalışmayı hayata geçirdi. Okula gidemeyen, sosyal bir etkinliğe katılamayan bakıma muhtaç ve engelli çocuklar için evlerde Hacivat-Karagöz gölge oyunu sergileniyor. Engelli bireylerin evlerine giderek sahne kuran sanatçılar, burada gölge oyununu sahneleyerek çocukların keyifli saatler geçirmesini sağlıyor. Hacivat-Karagöz oyununun geldiğini duyan komşu çocukları da engelli bireylerin evlerine giderek arkadaşları ile birlikte bu mutluluğa ortak oluyor.

Projenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten 2 engelli çocuğu bulunan 52 yaşındaki Naciye Manga, “Çocuklarım için evime sahne kurup Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. Çocuklarım oyun oynanırken çok mutluydular, arkadaşlarıyla gülüp elendiler. Bizimde yüzümüz onlarla birlikte güldü. Ben bu güzel destek için valimize ve büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Böyle bir projede yer almanın kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacivat-Karagöz Sanatçısı Mahmut Salcan ise “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda Van’daki tüm okullara giderek öğrencilere Hacivat-Karagöz oyununu sergiliyoruz. Yine okula gidemeyen hasta, bakım muhtaç, engelli çocuklarında evlerine giderek sahne kuruyoruz. Onların mutluluklarına ortak oluyoruz. Böyle bir projede olmak hem beni çok duygulandırıyor hem de çok mutlu ediyor” diye konuştu.