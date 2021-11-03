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Engelli çocuklar için “Engelsiz Çocuk Evi”

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan “Engelsiz Çocuk Evi”, çocuklara eğitim ve eğlenceyi bir arada sunarken, ailelerine de büyük kolaylık sağlıyor.

Haberde İnsan 03.11.2021, 17:36
Engelli çocuklar için “Engelsiz Çocuk Evi”

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan “Engelsiz Çocuk Evi”, çocuklara eğitim ve eğlenceyi bir arada sunarken, ailelerine de büyük kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli çocuklar başta olmak üzere engelli çocuğa sahip ailelerin kendilerine zaman ayırmaları, aynı zamanda çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan gelişimlerini desteklemek amacıyla 4-14 yaş arası çocuklar için ‘Engelsiz Çocuk Evi Projesi’ni hayata geçirdi.

Engelsiz çocuk evi annelerin yaşamını kolaylaştırdı

Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde 240 metrekare alana kurulu olan ‘Engelsiz Çocuk Evi’nin içerisinde; eğitim odaları, dinlenme odaları, oyun ve uyku odaları ile yemek salonu bulunuyor. Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilen merkezde çocukların okul ve eğitim durumlarına göre özel programlar hazırlanıyor. Hem çocuklara hem de ailelerine yönelik gelişimsel danışmanlık hizmetleri, 0-4 yaş küçük adımlar destek eğitimi, 4-7 yaş erken çocukluk eğitimleri, 7-14 yaş çocukluk dönemi eğitimleri, engellilik ve aile danışmanlığı ve sosyal aktiviteler gibi birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Engelsiz Çocuk Evi, çocuklara gönüllerince vakit geçirme imkanı sunarken ailelerin de yaşamını kolaylaştırıyor.

“Çocuklarımızın hayatlarına renk kattık”

İnsana yatırım konusunu slogan olmaktan çıkardıklarını ve eyleme dönüştürdüklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gönül belediyeciliği kavramını eyleme dönüştürdük ve gönül belediyeciliğinde Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Toplumun her kesimine hitap eden projeler yapıyoruz. Bunlardan biri de ‘Engelsiz Çocuk Evi’ projesi. Buraya gelen çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de verilen eğitimlerle farklı beceriler kazanıyor. 4-14 yaş arasındaki otizmli, down sendromlu ya da farklı gelişme gösteren çocuklarımız burada oyun oynuyor, hoşça vakit geçiriyorlar. Uzmanlarımız ve özel eğitim öğretmenlerimiz gözetiminde oluyorlar. Ailelere biraz mola verdirmiş oluyoruz" dedi.

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