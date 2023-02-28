Engelli çift, namaza kalkınca depremden sağ kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği Hatay Antakya’da evleri yıkılan işitme ve konuşma engelli Yusuf Emre Bahadırlı, 6 Şubat’ta sabah namazı kılmak için abdest almaya kalktığında depreme yakalandı. Genç adamın kendisi gibi işitme ve konuşma engelli eşi, kocasının namaz kılmak için uyanması nedeniyle ölümden kurtulduklarını açıkladı.

6 Şubat’ta sabah namazı kılmak için kalktığını ve abdest almak için hazırlık yaparken binanın sallandığını fark etmesi üzerine 31 yaşındaki Yusuf Emre Bahadırlı’nın ilk işi, eşi Hatice Bahadırlı’yı uyandırmak oldu. Deprem devam ederken kendilerini binadan dışarı attıklarını belirten işitme ve konuşma engelli Yusuf Emre Bahadırlı’nın binadan çıkarken üzerine düşmek üzere olan beton parçasını gören eşi, kendisini çekerek kurtardı.

Diyarbakırlı depremzede kız, işaret dili ile yardımcı oluyor

Depremden sonra evleri yıkılan Bahadırlı çifti Muğla’ya gelerek, AFAD tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgutreis Öğrenci Yurduna yerleşti. Devletin burada kendilerine her türlü yardımı yaptığını belirten işitme ve konuşma engelli çifte, yine kendileri gibi Diyarbakır depreminde evleri yıkılan ve babasının işitme ve konuşma engeli bulunan, işaret dili bilen 16 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi Elif Gider tercümanlık yapıyor.

"Namaz kılacaktım deprem oldu"

Yusuf Emre Bahadırlı, "Sabah saat 3’te namaz kılmak istiyordum, abdest almıştım, namaz kılacaktım. Arkadaşım ile görüntülü konuştum. Namaz kılacaktım ama deprem oldu. Eşimi kaldırdım ve aşağıya indik. Çıkarken enkaz başıma düşüyordu, eşim beni çekti aldı. Yağmur yağıyordu ve çok soğuktu. O sırada hala sallanıyorduk. Buraya geldik. Burada bize çok yardımcı oldular" dedi.

"Kapıyı zorla açtık"

Yunus Emre Bahadırlı’nın eşi Hatice Bahadırlı, kendisini eşinin kaldırdığını belirterek, "Ben uyuyordum. Deprem olduğunu bilmiyordum. Uyandırdı beni. Ev sallanıyordu. Kapıyı zorla açtık. Çıkarken üzerimize parçalar düşüyordu. Eşimi çektim aldım. Tam önüne düştü. Çekmeseydim eğer onu düşünemiyorum şu anda" diye konuştu.