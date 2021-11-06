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Engelli Büşra’nın engelsiz eğitimi

Tüm zorluklara rağmen hayata sarılan bedensel engelli Büşra Ay, tüm engelleri aşarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ndeki eğitim hayatına devam ediyor.

Haberde İnsan 06.11.2021, 09:44
Engelli Büşra’nın engelsiz eğitimi

Tüm zorluklara rağmen hayata sarılan bedensel engelli Büşra Ay, tüm engelleri aşarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ndeki eğitim hayatına devam ediyor.

Büşra Ay, 3 Aralık 2020 tarihinde Dünya Engelliler günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ten, Üniversiteye ulaşımının sağlanması için engelli aracı talebinde bulunmuştu. Büşra’nın bu isteğine duyarsız kalmayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, engelli taşıma aracı alınması talimatı verdi. 2020 yılında pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı için binemediği engelli aracına bugün binen Büşra Ay’ın sevinci gözlerinden okundu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi Büşra Ay’ı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk evinde ziyaret ederek bu mutluluğuna ortak oldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Büşra başta olmak üzere tüm engellilerin sorunsuz olarak eğitim hayatına devam etmesi için her türlü imkanı sağlarken, Ürgüp Kaymakamlığı ise akülü araba temin etti. Büşra Ay’ın en büyük sorunu olan ulaşım sorununu da Ürgüp Belediyesi çözdü. Üniversite, kaymakamlık ve belediyenin sağladığı imkânlar ile tüm engelleri aşarak eğitim hayatına devam eden Büşra’nın bir sonraki hedefi ise yüksek lisans yapmak.

"Yüksek lisans öğrencisi olarak görmek istiyoruz"

Ziyarette Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptığı açıklamada, “Büşra kardeşimiz okulumuzun en başarılı, en azimli çalışkan bir öğrencisi. Kendisi her türlü engele rağmen azimle hedefine doğru gidiyor. Okulumuzda da kendisini yüksek lisans öğrencisi olarak görmek istiyoruz. Bu konuda da şimdiden çalışmaya başladı. Kurslara gidiyor. Büşra’nın bu azminin ve başarısının tüm öğrencilere örnek olmasını istiyorum. Biz üniversite olarak bu tür öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılama konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Bir isteği bir arzusu var mı diye bugün Büşra kızımızı ziyaret ettik” dedi.

“Büşra hedeflerine adım adım ilerliyor"

Ziyarette konuşan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı Büşra’nın azminin diğer öğrencilere örnek olduğunu ifade ederek, “Büşra hedeflerine adım adım ilerliyor. Şu anda 4’üncü sınıfta. Yüksek lisans hedefliyor. İnşallah bundan sonraki hayat yürüyüşünde de başta kaymakamlığımız olmak üzere üniversitemiz, belediyemiz ve diğer kamu kuruluşları ile Büşra’nın yanında olmaya devam edeceğiz. Büşra’nın bu azmi nice gençlerimize, evden çıkmak istemeyen engellilerimize de örnek oluyor” şeklinde konuştu.

Büşra’nın okuluna gitmekte çok zorlandığını ve bu duruma duyarsız kalmadıklarını söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ise "Bizim Büşra ve araç ile olan hikâyemiz pandemiden önceki bir akşam ziyaretimizde başladı. Büşra’nın bu engelli haliyle eğitime olan azmi, okumaya olan aşkı, bizi böyle bir hizmeti sunma noktasında kaçınılmaz kıldı. O gün biz Büşra’ya bir söz vermiştik. ’Bundan sonra ne anneyi yoracağız, ne de babayı işinden edeceğiz. Seni bundan sonra her gün, eğitimin devam ettiği sürece okula biz götürüp getireceğiz’ diye söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Aracımız önce Büşra’ya sonrada tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Artık okula engelli taşıma aracı ile gidecek olan Büşra, engelli olmasına rağmen önündeki engelleri kaldıranlara ayrı ayrı teşekkür etti.

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