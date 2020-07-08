Engelli Burak iş bulup evlenmek istiyor
BURAK ALICI, YATAĞA MAHKUM OLAN KARDEŞİNİN BİRÇOK İŞİNİ YAPARAK ANNESİNE DE YARDIMCI OLUYOR
Kahramanmaraş’ta zihinsel engelli Burak, önce iş sonra kız bulup evlenmek istiyor.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde yaşayan Alıcı ailesinin 3 çocuğundan ikisi engelli. Yatağa mahkum olan 27 yaşındaki Bekir ve yüzde 50 zihinsel engelli Burak (30) anneleriyle birlikte yaşıyor.
Zihinsel engelli Burak Alıcı ise, “Ben her işi yaparım, çalışmak ve para kazanmak istiyorum. Temizlik işlerinde çalıştım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyorum, çok seviyorum ve ondan yardım istiyorum. İş bulduktan sonra kız bulup evlenmek de istiyorum” dedi.
Annesi Duran Alıcı’da, Burak’ın temizlik gibi işlerde çalışabileceğini belirterek, “Oğlumun ayakları üzerinde durması ve çalışmasını istiyorum. Oğullarım için ‘of’ demiyorum ve uyumadığım günler çok oluyor. Onları çok seviyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Büyük oğlum çeşitli yerlerde çalıştı ve bazı yerlere de gittiği zaman engelli diye iş vermiyorlar, küçümsüyorlar. Oğlum kendisini çok fazla ifade edemiyor. Oğlum içine kapalı biri ve verilen işi yapar ama işe almıyorlar” diye konuştu.
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