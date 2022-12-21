Engelli bireyler, Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat mücadelesinin anlatıldığı filmle motive oldu

Çankırı’da engelli bireylere, sosyal yaşama motive olmalarını sağlamak amacıyla engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayatını konu alan ‘Buğday Tanesi’ filmi izletildi.

Çankırı’da engelli bireylerin motive olarak sosyal yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlamak amacıyla sinema gösterimi yapıldı. Çankırı’da bulunan bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda buluşan engelli bireyler, kendisi de engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı ‘Buğday Tanesi’ filmini izledi. Konuklara film sırasında mısır ikramı da yapıldı.

“Rol model olmasını amaçladığımız için engelli ve dezavantajlı bireyleri bu filme davet ettik”

Etkinliği düzenleyen Çankırı Bürokratlar Derneği Başkanı Ercan Irmak, amaçlarının engelli bireyler için bir rol model oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Serkan Bayram, hayatı ‘Buğday Tanesi’ filmi ile aktarılan Erzincanlı bir milletvekilimiz. Bebekken köydeyken ekin tarlasında vücudunun yarısı yanıyor. Ama azmederek okuyor. Önce avukat oluyor. İki dönemdir de Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili. Çok başarılı, zeki ve gayretli bir insan. Onun hayatının rol model olmasını amaçladığımız için engelli ve dezavantajlı bireyleri bu filme davet ettik. İnşallah rol model olur ve bu arkadaşlarımızın içerisinden de avukat, mühendis, milletvekili ve memleketimize hizmet eden insanlar çıkar. Biz bunun gayreti içerisindeyiz” dedi.