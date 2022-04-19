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Engelli aracı ile her gün 800 ekmeği 300 aileye ulaştırıyor

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde geçirdiği iş kazası sonrası engelli kalan 56 yaşındaki Mehmet Taşçı, engelli aracıyla her gün ihtiyaç sahibi 300 ailenin sofralarına ücretsiz ekmek götürüyor.

Haberde İnsan 19.04.2022, 11:53
Engelli aracı ile her gün 800 ekmeği 300 aileye ulaştırıyor

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde geçirdiği iş kazası sonrası engelli kalan 56 yaşındaki Mehmet Taşçı, engelli aracıyla her gün ihtiyaç sahibi 300 ailenin sofralarına ücretsiz ekmek götürüyor.

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşerek, 9 gün komada kalan daha sonra 32 ameliyat geçiren Mehmet Taşçı, 2000 yılında memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine kesin dönüş yaptı. Geçirdiği kaza sonrası engelli kalan Taşçı, kendini ihtiyaç sahibi kimselere hizmet etmeye adadı. Engeli hayatına mani olmayan Taşçı, boş oturmak yerine Sorgun fırıncı ve diğer esnafın da destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya başladı. Koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebilen Taşçı, engelli aracıyla 6 yıldır Sorgun sokaklarında kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor. Taşçı’ya Sorgun’da yaşayan fırıncılar ve hayırsever vatandaşlar da destek olmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan Döndü Aktaş, “Mehmet Amca 6 senedir ekmeğimizi getiriyor. Yaz demiyor kış demiyor ekmeğimizi getiriyor. Çok memnunuz, getirenden götürenden Rabbim razı olsun. Mehmet Amcanın getirdiği ekmeği iftarda yiyoruz” dedi.

Arife Tüysüz ise, “6 yıldır Mehmet Ağabey ekmeğimizi getiriyor. Eksi 5 derecelerde bile soğuk kış demeden ekmeğimi getiriyor. Hiç eksik etmiyor, her gün ekmeğimi getiriyor, çok sağ olsun” şeklinde konuştu.

Sorgun’da 6 yıldır vatandaşların sofralarına ekmek götürdüğünü söyleyen Taşçı, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde inşaatın 8. katından düştüm. 9 gün komada kaldım daha sonra normal polikliniğe alındım. 32 ameliyatımı Riyad ve Medine’de oldum. 2000 yılında Türkiye’ye döndüm. Kendimi toparlayıp da koltuk değneği ve akülü arabamla sağlık açısından bu işi aktif hale gelecek duruma geldikten sonra, tekrar ayağa kalkma şansım olursa ben de senin ümmetlerine faydalı olmak için mücadele edeceğim diye duamı etmiştim. Oradan yola çıkarak bu günlerde bu işi tam 6 yıldır gerçekleştiriyorum. Sorgun fırıncılar ve diğer esnaflarımızdan almış olduğumuz imkanlar doğrultusunda ekmekleri kar kış demeden yağmur çamur demeden çeşitli önlemleri alarak yoksulun, yetimin, fakirin sofrasında bu ekmeği bulundurmaya devam ediyorum” dedi.

Günde 300 aileye ekmek ulaştıran Taşçı, “Geçen sene ramazan ayında 100 ekmekle başladım bin ekmekle bitirdim. Bu sene de 500 ekmekle başladım şu anda 950 ekmekle günü tamamlıyorum. Günlük şu ana kadar ulaştığım ekmek verdiğim aile sayısı da 300 kişi olarak devam ediyor. Sorgun halkının verdiği destekler sonucu bu sayıyı 500’e kadar çıkarmak istiyorum. Sadece ekmek değil hangi hayır konusunda olursa olsun biz her zaman için bu konuda hazırız. Şükür Rabbim bana bu engelliği vermiş ben de halka hizmet etmek için bu bedenim, motorum yürüdüğü sürece gayret edeceğim” diye konuştu.

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