Engelli aracı enkaz altında kalan Ahmet Aslan’a akülü engelli aracı hediye edildi

10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremin ardından, Malatya’dan Bingöl’e gelen ve akülü engelli aracı enkaz altında kalan Ahmet Aslan’a akülü araç hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kurumlar seferberlik ilan etti. Malatya’da her iki depreme de yakalanan ve bölgeden kaçarak barınma amacıyla Bingöl’e gelen 8 kişilik Aslan ailesinin 48 yaşındaki bedensel engeli bulunan Ahmet Aslan kaçış sırasında akülü engelli aracı enkaz altında kalmıştı. Yetkililere engelli aracı talebinde bulunan Aslan’a Bingöl Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tuz sürpriz yaparak akülü engelli aracı hediye etti. Aslan’ın sevinci gözlerinden okunurken Kardeşi İbrahim Aslan “Biz Malatya’da depreme yakalandık, depremden çıkıp Bingöl’e geldik. Abim engelli, abimin aracı enkaz altında kaldı. Şuan aracımız geldi onun mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bingöl Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tuz ise “Ülkemizde bir deprem yaşandı, öncelikle devletimize ve milletimize geçmiş olsun diliyoruz. Çevre illerimizden gelen kardeşlerimizi misafir ediyor ve ağırlıyoruz. Engelli abimiz Ahmet’in bizden bir akülü araç talebi oldu, nasip oldu temin edip kendisine bugün teslim ettik. Ahmet abimiz mutlu olduysa biz çok daha mutlu olduk. Bingöl Engelliler Kültür Derneği olarak bugüne kadar 5 kişiye sandalye vermiştik, Ahmet abide 6’ıncı kişi oldu. Elimizden geldiği kadar destek olmaya ve yaralarımız sarmaya çalışıyoruz. Milletçe bir olmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın ve tekrardan ülkemize geçmiş olsun diliyoruz” dedi.