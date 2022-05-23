Engelli 4 kardeşin akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu

Muş’un Hasköy ilçesinde yaşayan 4 bedensel engelli kardeşin akülü tekerlekli sandalye hayali, hayırsever iş adamı tarafından gerçekleştirildi.

Hasköy ilçesine bağlı Sayanlar Mahallesi’nde ikamet eden 11 çocuk annesi Türkan Basım’ın engelli çocuklarının akülü tekerlekli sandalye hayali, Mersin’de faaliyet yürüten Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği (MİGDER) ile Şanlıurfalı iş adamı Nasip Oruç’un katkılarıyla gerçek oldu. Gönderilen sandalyeleri teslim alarak aileye ulaştıran Hasköy Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sayanlar Mahallesi Muhtarı Erhan Akçil, çocukları tek tek sandalyelere taşıyıp onların mutluluğuna ortak oldu.

Hasköy Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sayanlar Mahallesi Muhtarı Erhan Akçil, ailenin 11 çocuğundan 5’inin engelli ve birinin yatağa bağımlı olduğunu söyledi. 4 kardeşin akülü tekerlekli sandalye kullanabilecek durumda olduğunu kaydeden Akçil, “Bugüne kadar akülü tekerli sandalyeleri olmadığı için Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği Başkanı Levent Özmen Beyle yaptığımız görüşmeler neticesinde iş adamı Nasip Oruç tarafından gönderilen 4 akülü tekerlekli sandalye ve bir miktar parayı aileye teslim ettik. Allah onlardan razı olsun. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burası kış memleketi olduğu için çocuklar evde sıkılıyor. Bunların vasıtasıyla artık dışarı çıkabilir, gezebilirler. Bu konuda hem biz hem de aile mutlu oldu” dedi.

Engelli kardeşlerine gönderilen sandalyeler için teşekkür eden ağabey Mehmet Şerif Basım ise kış şartları uzun sürdüğü için çocukların uzun süre içeride kaldığını ve bu sayede artık dışarıda hava alabileceklerini ifade etti. Çocukların artık kapıda rahat bir şekilde dolaşabileceklerini belirten Basım, artık kendi başlarına bir şeyler yapabilmenin farkında olacaklarını vurguladı.