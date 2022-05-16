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Engelleri terhis belgesine engel olmadı

Adıyaman’da 21 engelli vatandaş 1 gün temsili askerlik yaparak, terhis belgelerini aldı.

Haberde İnsan 16.05.2022, 15:06
Engelleri terhis belgesine engel olmadı

Adıyaman’da 21 engelli vatandaş 1 gün temsili askerlik yaparak, terhis belgelerini aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Şehit Jandarma Er Özgür Güven Kışlası’nda 7179 sayılı Askere Alma Kanunu çerçevesinde silah altına alınmaları mümkün olmayan engelliler için tören düzenlendi.

Kimisi bedensel, kimisi zihinsel engelli 21 kişi 1 günlük temsili askerliklerini tamamladı. Askerliklerinin sonunda ise tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende engelliler adına konuşan Ali Başaran, “Temsili askerlik uygulamasıyla askerlik yapma özlemi çeken ancak engelleri nedeniyle askerlik görevini yapamayan arkadaşlarımı ve beni onurlandırdınız ve mutlu ettiniz. Bu askeri elbiseyi giymek bizim için büyük bir onurdur” dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt ise askerlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekerek, “Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetlerini yerine getirmek için gelen fedakar evlatlarımız heyecan ve coşkuyla asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadır. Sevgili Mehmetçikler, askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ve birazdan edeceğiniz kutsal askerlik yeminiyle tam bir asker olacaksınız” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar’da Türk Ordusunun Peygamber Ocağı olduğunu vurgulayarak, “Jandarma Genel Komutanlığımızın bu güzel uygulamasıyla bu evlatlarımızda bir günde olsa asker olmanın gururunu yaşattığı için bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Bizim ordumuz Peygamber Ocağıdır, kutsal bir yerdir. Bu kutsallığı bir gün yaşayan evlatlarımız ömür boyunca bu vatanın hizmetinde olacaklardır. O bir günlük hizmet, bir ömür boyu vatana bağlılık olarak geri dönecektir” ifadelerini kullandı.

Törende askerler Türk bayrağı ve silah üzerine asker yemini ettikten sonra protokol mensuplarının verdiği terhis belgeleriyle terhis oldu. Program askeri geçiş töreniyle son buldu. Törene Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Müftü Mehmet Taşçı, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şube Başkanı Personel Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve engelli aileleri törene katıldı.

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