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Engelleri değil yetenekleri göz kamaştırıyor

Bursa’da Yıldırım Belediyesi Özel Çocuklar Spor Salonu’nda eğitim gören dezavantajlı çocuklar, geliştirdikleri becerileri ile görenlere parmak ısırtıyor.

Haberde İnsan 14.11.2021, 09:55
Engelleri değil yetenekleri göz kamaştırıyor

Bursa’da Yıldırım Belediyesi Özel Çocuklar Spor Salonu’nda eğitim gören dezavantajlı çocuklar, geliştirdikleri becerileri ile görenlere parmak ısırtıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin 2 yıl önce hayata geçirdiği ‘Özel Çocuklara Özel Spor’ projesi kapsamında hizmet veren Özel Çocuklar Spor Salonu’nda otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite gibi rahatsızlıkları olan 60 çocuk eğitim görüyor. Desteğe ihtiyaç duyan çocuklara hizmet verdiklerini aktaran antrenör Mehmet Özmen, eğitimlerin üç aylık ilk etabında çocuklara yönelik birebir çalışmalar yapılarak, onların dikkat, sabır ve kuvvet gelişimi gibi temel becerilerinin geliştirildiğini söyledi. Özel çocukların akranlarıyla iletişim ve etkileşim kurmada sıkıntılar yaşadığını söyleyen Özmen, “Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyen, oyun oynamayan çocuklarda psikomotor anlamda ve bilişsel seviyelerinde gerileme oluyor. Biz öncelikle çocukların eksik kalan temel altyapılarını tamamlıyor ve temel spor becerilerini öğretiyoruz. Daha sonrasında da çocuklarımızın yeteneklerine göre masa tenisi, bisiklet, paten, cimnastik gibi branşlara yönlendirerek eğitimlerine devam ediyoruz” dedi.

Org çalıp, tenis oynuyor

Projenin ilk öğrencilerinden olan Muhammed Ali Coşkun’un iki yıllık süreçte çok önemli bir mesafe kat ettiğini kaydeden Özmen, “Muhammed Ali’nin ilk zamanlarda becerilerinde, davranışlarında, odaklanmasında problemler vardı. Muhammed Ali’nin bu eksikliklerini tamamladıktan sonra ona bisiklet ve paten kullanmayı, masa tenisi oynamayı öğrettik. Kendisi evde org çalışıyordu. Biz bu iki becerisini birleştirdik. Bugün org çalarken masa tenisi oynayabilecek noktaya geldi. Muhammed’in ilerleyen zamanlarda müsabakalara katılabilecek düzeye geleceğine inanıyoruz. Hatta spor vasıtası ile onun istihdamına dahi katkı sağlayabiliriz. Diğer çocuklarımıza da örnek oluyor” diye konuştu.

“Muhammed Ali ve biz çok mutluyuz”

Eğitimlere başlamasıyla birlikte oğlu Muhammed Ali’de birçok değişiklik olduğunu söyleyen Rümeysa Coşkun, “Özgüveni arttı. Önceden bizi dinlemiyordu. Şimdi ise hem hoclarını hem bizi dinliyor, daha sağlıklı iletişim kuruyor. O daha mutlu, öyle olunca biz de daha mutlu oluyoruz. Yıldırım Belediyesi ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Proje kapsamında çok önemli mesafe kat eden öğrencilerden birisinin de 10 yaşındaki Melih Selen olduğunu ifade eden Mehmet Özmen, “Melih’in ilk zamanlarda çok ciddi davranış problemleri vardı. Özellikle rutini bozulduğunda çok ciddi tepkiler veriyor, ağlama krizlerine giriyordu. Melih’in özellikle denge konusunda çok önemli bir yeteneği olduğunu keşfettik. Daha sonra bunu geliştirecek programlar uyguladık. Melih’e paten kullanmayı, basketbol ve futbolun temel becerilerini öğrettik. Daha sonra Melih’in denge yeteneğini de göz önünde bulundurarak paten kullanırken basketbol oynamasını öğrettik. Birçok sağlıklı akranının dahi yapmakta zorlanacağı bu aktiviteyi Melih zorlanmadan yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bizim için bulunmaz bir şans

Projenin hayata geçirilmesinin kendileri için bulunmaz bir şans olduğunu belirten Melih’in annesi Mülkiye Selen, “Otizmli çocukların gelişiminde etkileşim ve iletişim çok önemli. Melih çok yol kat etti ve ilerlemeye devam ediyor. Şimdi daha kolay iletişim kurulabiliyor, daha iyi odaklanıyor, daha kolay anlıyor ve anlatabiliyor. Burası bizim için çok büyük bir nimet” diye konuştu.

Yıldırım’da sadece sağlıklı fertlere değil, dezavantajlı guruplara da sosyal ve sportif aktivite yapma imkanı sağladıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özel çocuklarımıza özel eğitimler veriyoruz. Buraya başladığında yürümekte zorluk çeken çocuklarımızın hayata bağlandığını görüyoruz. Bu anlamda sosyal katkıları çok büyük. Biz bununla yetinmeyeceğiz ve çocukların yeteneklerini keşfederek, mümkün olanlarını müsabaka sporcusu yapmayı hedefliyoruz. Onların özgüvenlerini arttırarak hayatta iyi bir yerlere gelmelerini ümit ediyoruz” dedi.

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