Engelleri aştığı bisikletini çaldılar

Adana’da küçükken babasının kamyonetinin altında kalarak sol bacağını kaybeden ve bisikletle hayata tutunan Ahmet’in, bisikleti çalındı. Tek bacağıyla kullandığı bisikletiyle annesinin 200 kilometre uzaktaki mezarını dahi ziyaret eden, yarışmalara katılan Ahmet, bir an önce bisikletinin bulunmasını istiyor.

32 yaşındaki Ahmet Dönmez, 13 yaşındayken babası Gani’nin kullandığı kamyonun ön tekerinin altında kaldı ve sol bacağı kesildi. O günden sonra tek bacağıyla hayata tutunan Dönmez, birçok spor dalıyla ilgilendi ancak 3 sene önce bisiklet sürmeye başladı.

Bisikletle kilometrelerce pedal çevirerek hayata tutunan gencin, ‘Elim, ayağım’ dediği bisikleti geçen gün akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde oturduğu apartmanın bahçesinden kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah evden çıktığında bisikletini yerinde göremeyen Ahmet, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, apartmanın güvenlik kameralarını inceleyip hırsızın peşine düştü.

“Bisiklet elim, ayağım”

Gazetecilere konuşan Ahmet Dönmez, 4 Eylül’de İzmir’de bisiklet yarışlarına katılmak için antrenman yaptığını, bisikleti olmadan yarışlara da katılamayacağını söyledi. Dönmez, “Yarışlara hazırlandığım için antrenmandan yorgun geliyorum. O nedenle bisikletimi kilitlemeyi unutmuşum. Hırsız da bisikletimi çaldı. Bisikleti ben tek ayakla sürüyorum. Bisiklet benim elim, ayağım. Olmayan bir uzvum. Ben bisikletle markete de gidiyorum, şehirler arası yolculuk da yapıyorum, yarışlara da katılıyorum. Bisikletimin çalınması beni çok üzdü. Bisiklet benim ikinci hayatım” dedi.

“Lütfen bisikletimi getir”

Bisikletini çalan hırsıza da seslenen Dönmez, “Bu bisikleti çalan kişinin getirmesini istiyorum. Bu bisikletin zaten tek pedalı yok. Çaldıktan sonra onu süremeyip, eliyle götürmüştür. Bisikletimin en kısa zamanda bulunmasını diliyorum. Engelli bir insanın bisikleti çalınır mı? Üzücü bir durum. Çalan arkadaşa sesleniyorum. Lütfen bisikletimi geri getir” çağrısında bulundu.

“Annemin mezarına gidiyordum”

Bisikletiyle annesinin Mersin’deki kabrini de ziyarete gittiğini anlatan Ahmet Dönmez, “Ben her ay annemin mezarına gidip geliyorum. Bisikletimin bulunmasını istiyorum. Şu an çok üzgün durumdayım. Bisikletimin acilen bulunmasını istiyorum. Şikayetçi oldum. Umarım bisikletim bulunur. Yeni bir bisiklet alacak bütçem yok. 4 Eylül’de İzmir’de bisiklet yarışım var. 20 günden az bir süre kaldı. Antrenman yaparken bisikletimin çalınması beni çok üzdü” diye konuştu.