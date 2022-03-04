Engeller, jandarma ile aşılıyor

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tekerlekli sandalyesi kullanılmaz hale gelen engelli genci yalnız bırakmadı. Ekipler tarafından alınan sandalye engelli bireye teslim edildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamanın yanı sıra vatandaşların da her daim yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Yolüstü köyünde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli Hasan Aydın’ın (18) tekerlekli sandalyesinin eskidiğini öğrendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’ın talimatıyla Aydın’ı mutlu etmek için köye gidilerek tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Jandarma ekiplerini ve yeni tekerlekli sandalyesini karşısında gören engelli genç, göz yaşlarına hakim olmadı. Jandarmanın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakamadığını dile getiren Aydın, devletin gücünü bir kez daha hissettiklerini söyledi.

Jandarma ekipleri uzun süre Aydın’la ilgilenerek sohbet etti. Ayrıca Albay Yıldız, Hasan Aydın’a çeşitli hediyeler gönderdi. Aydın bu güzel hediyeler için ekiplere teşekkür etti.