Engeli ona engel değil

Gümüşhane’de uzun yıllardan beri kendisine ait işletmede torna, tesviye gibi ağır işleri yapan 77 yaşındaki Ethem Şevket Köprülü, doğuştan iki bacağının da sakat olmasına aldırmadan 64 yıldır bütün ağır işlerin üstesinden geliyor.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yukarı Alıçlı köyünde yaşayan ve doğuştan iki bacağı da sakat olan 77 yaşındaki Ethem Şevket Köprülü 64 yıldır torna ustalığı yapıyor. Bağlarbaşı Sanayi Sitesi’nde kendisine ait işletmede torna- tesviye işi de yapan Köprülü, engelinin kendisine engel olmasına izin vermeyerek tüm zorluklara rağmen çalışmayı sürdürüyor. Bu süreçte 5 çocuk sahibi olan ve çalışkanlığıyla bölge halkına ve esnafa örnek olan Köprülü, engelinden dolayı hiçbir zaman şikayetçi olmadığını söyledi.

“Sakatlığım bana hiçbir zaman engel olmadı”

Doğuştan sakat olduğunu ve hiçbir zaman bunu bahane ederek çalışmayı bırakmadığını belirten Şevket Ethem Köprülü (77) “Anneden doğma sakatım. Sakatlığımdan bugüne kadar bir şikayetim olmadı bundan sonra da olmaz zaten. Kendi bileğimle kendi gücümle geçinip giden bir insanım. Babamızdan dedemizden kaldı bu meslek bize, biz de kalktık devam ettirdik. Ben mesleğe 13 yaşımda başladım hala da devam ediyorum, herhangi bir şikayetim de yok huzurluyum. Ben bu işleri yaparken sakatlığım bana hiç engel olmadı, niye olsun ki. İş bana göre ayarlanmayacak, benim kendimi işe göre ayarlamam lazım. Bu boru yapılacaksa ben buna göre ayarlamam lazım, ben kendimi buna göre ayarlayacağım. Bunun makinesi var, bu makineye ben kavuşamıyorsam tezgah yaparım çıkar kavuşurum yaparım. Ben ilk olarak işi nasıl yapacağımı planlıyorum, ona göre tezgahımı hazırlıyorum ondan sonra da işi yapıyorum” dedi.

“İnsan istediği zaman yapamayacağı iş olmaz”

Gümüşhane’de uzun yıllar tornacılık yaptıktan sonra köye yerleştiğini ve burada da komşularının işlerini yaptığını ifade eden Şevket Ethem Köprülü, “Ben alnımın terini yiyorum, ne devletten bir sosyal güvencem var ne annemden ne babamdan. Gençler başkalarına da örnek olsunlar yapacakları işlerle. Tembellik yapmadan, devlete yük olmadan kendini toparlayacaksın. İnsan istediği zaman yapamayacağı iş olmaz. Bir arabayı bir kamyonu komple parçalayıp bunu tekrar toplamak kolay değil. Burada köyde yaşayan komşularım da bana kazmalarını getiriyor, küreklerini getiriyor, lastiğime hava vur diyor bazılarından para alıyoruz bazılarından almıyoruz işin durumuna göre“ diye konuştu.