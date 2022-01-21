Engeli, hayallerini yıkamadı milli takıma girmeye hak kazandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ikamet eden ve 3 yaşında düğünde geçirdiği silahlı yaralanma neticesinde omurilik felci olan 33 yaşındaki Ensar Yılmaz, 2016 yılında hobi olarak başladığı okçulukta milli takıma girmeye hak kazandı. 17-27 Şubat tarihlerinde Dubai’de gerçekleşecek olan dünya şampiyonası katılacağını belirten Yılmaz, “Ülkemizin bayrağını dünya çapında en yüksek zirve de göstermeye çalışacağız Allah’ın izniyle“ dedi.

3 yaşında düğünde geçirdiği silahlı yaralanma neticesinde omurilik felci olan ve belden aşağısı engelli kalan 33 yaşındaki Ensar Yılmaz, dizilerde izlediği ok atma sahnelerinden sonra okçuluğa ilgi duymaya başladı. Daha sonrasında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ulaşarak eğitimlere başlayan Yılmaz, 5 yıllık bir çalışma sonrasında derece elde etmeye başladı. Dalında Türkiye 3’üncüsü olduktan sonra Milli Takım’ın dikkatini çeken Yılmaz, seçmelere davet edildi. Burada yapılan eleme ve sıralamalar 2’ncilik elde eden Yılmaz, 17-27 Şubat tarihinde Dubai’de düzenlenecek olan 2022 Dubai Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Şampiyonadaki hedefinin Tük Bayrağı’nı dünya çapında en yüksek zirveye çıkartmak olduğunu aktaran Yılmaz, ülkesine altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

“Dizilerde gördükten sonra okçuluğa merak saldım ve onu yapmak istedim”

Engelinin hayallerini köreltmediğini belirten paralimpik okçu Ensar Yılmaz, “Dizilerde gördükten sonra okçuluğa merak saldım ve onu yapmak istedim. Özcan hocamıza ulaştık, daha sonrasında buraya geldim ve o şekilde başladım. 5 yıllık bir çalışma sonunda Türkiye’de sıralama 3’üncüsü oldum ve sonrasında Milli Takım seçmesine çağırdılar beni. Orada hem sıralamada hem de elemede 2’nci oldum. Zaten Dünya Şampiyonası’na da 2 kişi götüreceklerdi, ikisinden 1’i ben olmuş oldum. Dubai’de Dünya Şampiyonası’nda hem Sakaryamızı hem de ülkemizi temsil edeceğiz. Herkesin bir spor dalı ile uğraşması gerekiyor. Herkesin başarmayı istemesi gerekiyor, genel olarak söyleyebileceğim bu olur insanlara yani vazgeçmek yok. Tabii ki hedefimiz dünya çapında madalya almak, en yüksek zirveye çıkmadan bırakmayacağız İnşallah. Ülkemizin bayrağını da dünya çapında en yüksek zirve de göstermeye çalışacağız Allah’ın izniyle. Çok fazla zorluk çektik ve çok fazla çalıştık. Çalışmalarımızın karşılığını almaya da başladık ve daha da iyi olacak inşallah. İnsanlar sadece başarmadan vazgeçmesinler bunu demek istiyorum” dedi.

“Emeklerinin karşılığını alarak buralara kadar geldi”

Paralimpik okçulukta antrenörlük yapan Sinan Odabaş, “İlk geldiği zaman okçuluğa meraklıydı ve kendisi çok azimli, Geyve ilçesinden kendi başına geliyor buraya. Emeklerinin karşılığını alarak buralara kadar geldi. Bir dünya şampiyonası olacak Dubai’de ve ona katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek inşallah. Oradan boş dönmeyip madalya alarak ülkemizi gururlandıracak İnşallah. Okçuluk branşına bütün herkesi davet ediyorum ben. Salonumuz herkese açık, bize ulaşabilirler ve biz elimizden geldiğince yardımcı olacağız kendilerine” diye konuştu.

“Çok kısa bir sürede Milli Takıma girmeye hak kazandı”

Bedensel Engelliler Okçulukta 2’nci kademe okçuluk antrenörü olan Köksal Keskin ise, “Geç yaşta bu spora başladım. 40 yaşından sonra sporcu olarak başladım ve daha sonra antrenörlük aldım. Hemen hemen Ensar ile aynı dönemde okçuluğa başladık. Hobi olarak başlamıştık okçuluğa. Daha sonra spora ısınınca bunun antrenörlük kurslarına devam ederek antrenörlüğümüzü aldık. Sakarya’da şuanda 3 engelli sporcumuz ile çalışıyoruz. Ama biz engellilerin bu spora daha çok katılmalarını istiyoruz. Dünya çapında bundan önceki olimpiyat döneminde güzel dereceler aldık. Biz bunu başarabiliyoruz ve Ensar’da da bunu gördük, sıfırdan başlayarak çok kısa bir sürede Milli Takıma girmeye hak kazandı. 5 yıl gibi bir çalışma ile güzel başarılar elde etti. Bunu gördük, bu bizim için ve diğer engelli arkadaşlar için bir örnek. Yapılamayacak hiçbir şey yok, kendilerini eve kapatmasınlar. Sadece okçuluk değil, diğer sporlarla da ilgilenebilirler. Okçuluk isteyenlere zaten kapımız sürekli açık. Ensar buraya hobi olarak ve bir aktivite olarak başlamıştı, seviyormuş okçuluğu. Şimdi ise Dünya Şampiyonasına gidecek” şeklinde konuştu.