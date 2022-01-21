banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Engeli, hayallerini yıkamadı milli takıma girmeye hak kazandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ikamet eden ve 3 yaşında düğünde geçirdiği silahlı yaralanma neticesinde omurilik felci olan 33 yaşındaki Ensar Yılmaz, 2016 yılında hobi olarak başladığı okçulukta milli takıma girmeye hak kazandı. 17-27 Şubat tarihlerinde Dubai’de gerçekleşecek olan dünya şampiyonası katılacağını belirten Yılmaz, “Ülkemizin bayrağını dünya çapında en yüksek zirve de göstermeye çalışacağız Allah’ın izniyle“ dedi.

Haberde İnsan 21.01.2022, 10:36
Engeli, hayallerini yıkamadı milli takıma girmeye hak kazandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ikamet eden ve 3 yaşında düğünde geçirdiği silahlı yaralanma neticesinde omurilik felci olan 33 yaşındaki Ensar Yılmaz, 2016 yılında hobi olarak başladığı okçulukta milli takıma girmeye hak kazandı. 17-27 Şubat tarihlerinde Dubai’de gerçekleşecek olan dünya şampiyonası katılacağını belirten Yılmaz, “Ülkemizin bayrağını dünya çapında en yüksek zirve de göstermeye çalışacağız Allah’ın izniyle“ dedi.

3 yaşında düğünde geçirdiği silahlı yaralanma neticesinde omurilik felci olan ve belden aşağısı engelli kalan 33 yaşındaki Ensar Yılmaz, dizilerde izlediği ok atma sahnelerinden sonra okçuluğa ilgi duymaya başladı. Daha sonrasında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ulaşarak eğitimlere başlayan Yılmaz, 5 yıllık bir çalışma sonrasında derece elde etmeye başladı. Dalında Türkiye 3’üncüsü olduktan sonra Milli Takım’ın dikkatini çeken Yılmaz, seçmelere davet edildi. Burada yapılan eleme ve sıralamalar 2’ncilik elde eden Yılmaz, 17-27 Şubat tarihinde Dubai’de düzenlenecek olan 2022 Dubai Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Şampiyonadaki hedefinin Tük Bayrağı’nı dünya çapında en yüksek zirveye çıkartmak olduğunu aktaran Yılmaz, ülkesine altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

“Dizilerde gördükten sonra okçuluğa merak saldım ve onu yapmak istedim”

Engelinin hayallerini köreltmediğini belirten paralimpik okçu Ensar Yılmaz, “Dizilerde gördükten sonra okçuluğa merak saldım ve onu yapmak istedim. Özcan hocamıza ulaştık, daha sonrasında buraya geldim ve o şekilde başladım. 5 yıllık bir çalışma sonunda Türkiye’de sıralama 3’üncüsü oldum ve sonrasında Milli Takım seçmesine çağırdılar beni. Orada hem sıralamada hem de elemede 2’nci oldum. Zaten Dünya Şampiyonası’na da 2 kişi götüreceklerdi, ikisinden 1’i ben olmuş oldum. Dubai’de Dünya Şampiyonası’nda hem Sakaryamızı hem de ülkemizi temsil edeceğiz. Herkesin bir spor dalı ile uğraşması gerekiyor. Herkesin başarmayı istemesi gerekiyor, genel olarak söyleyebileceğim bu olur insanlara yani vazgeçmek yok. Tabii ki hedefimiz dünya çapında madalya almak, en yüksek zirveye çıkmadan bırakmayacağız İnşallah. Ülkemizin bayrağını da dünya çapında en yüksek zirve de göstermeye çalışacağız Allah’ın izniyle. Çok fazla zorluk çektik ve çok fazla çalıştık. Çalışmalarımızın karşılığını almaya da başladık ve daha da iyi olacak inşallah. İnsanlar sadece başarmadan vazgeçmesinler bunu demek istiyorum” dedi.

“Emeklerinin karşılığını alarak buralara kadar geldi”

Paralimpik okçulukta antrenörlük yapan Sinan Odabaş, “İlk geldiği zaman okçuluğa meraklıydı ve kendisi çok azimli, Geyve ilçesinden kendi başına geliyor buraya. Emeklerinin karşılığını alarak buralara kadar geldi. Bir dünya şampiyonası olacak Dubai’de ve ona katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek inşallah. Oradan boş dönmeyip madalya alarak ülkemizi gururlandıracak İnşallah. Okçuluk branşına bütün herkesi davet ediyorum ben. Salonumuz herkese açık, bize ulaşabilirler ve biz elimizden geldiğince yardımcı olacağız kendilerine” diye konuştu.

“Çok kısa bir sürede Milli Takıma girmeye hak kazandı”

Bedensel Engelliler Okçulukta 2’nci kademe okçuluk antrenörü olan Köksal Keskin ise, “Geç yaşta bu spora başladım. 40 yaşından sonra sporcu olarak başladım ve daha sonra antrenörlük aldım. Hemen hemen Ensar ile aynı dönemde okçuluğa başladık. Hobi olarak başlamıştık okçuluğa. Daha sonra spora ısınınca bunun antrenörlük kurslarına devam ederek antrenörlüğümüzü aldık. Sakarya’da şuanda 3 engelli sporcumuz ile çalışıyoruz. Ama biz engellilerin bu spora daha çok katılmalarını istiyoruz. Dünya çapında bundan önceki olimpiyat döneminde güzel dereceler aldık. Biz bunu başarabiliyoruz ve Ensar’da da bunu gördük, sıfırdan başlayarak çok kısa bir sürede Milli Takıma girmeye hak kazandı. 5 yıl gibi bir çalışma ile güzel başarılar elde etti. Bunu gördük, bu bizim için ve diğer engelli arkadaşlar için bir örnek. Yapılamayacak hiçbir şey yok, kendilerini eve kapatmasınlar. Sadece okçuluk değil, diğer sporlarla da ilgilenebilirler. Okçuluk isteyenlere zaten kapımız sürekli açık. Ensar buraya hobi olarak ve bir aktivite olarak başlamıştı, seviyormuş okçuluğu. Şimdi ise Dünya Şampiyonasına gidecek” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11