’Engel Olma Gönüllü Ol’ Yol Koşusunda 7’den 70’e onlarca kişi engelliler için farkındalık oluşturdu

Erzurum’da düzenlenen Engel Olma Gönüllü Ol Yol Koşusunda 7’den 70’e onlarca kişi eksi 5 derecede engelliler için koştu.

Erzurum Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen Engel Olma Gönüllü Ol Yol Koşusuna 7’den 70’e kadar olan onlarca kişi Botanik Parkından başlayıp Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda biten 1.5 kilometrelik parkurda ter döktü.

“Engel Olma Gönüllü Ol” sloganıyla düzenlenen yol koşusuna Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk, Palandöken Masterlar Grubu, sporcular, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Soğuk havada başlayan koşuda veteranların performansı dikkat çekerken, derece alan sporcular ve engelli vatandaşlar madalya ile ödüllendirildi.

Koşu sonrası konuşan Palandöken Masterlar Grubundan Erdal Güzel, amaçlarının engelli bireylerin yanında olmak olduğunu ifade ederek, “ Bugün anlamlı bir günü 3 Aralık Dünya Engelliler günü katıldığımız için çok mutluyuz. Bizde maratona Palandöken Masterlar Grubu olarak katıldık. Bizim yaş gurubumuz 50’nin üzerinde. Burada önemli olan dünyaya engelli gelmiş veya daha sonradan engelli olmuş kardeşlerimizin sıkıntılarına ortak olmak, onların seslerini duyurmak ve yanlarında olduğumuzun mesajını vermekti. Erzurum şartları zor, hava baya soğuk ama yürekler sıcak diyebiliriz. Biz onlar için koştuk ve maksadımıza ulaştık” dedi.

Ödül töreninin ardından koşuya katılan vatandaşlar ve engelliler hatıra fotoğrafı çekildi.