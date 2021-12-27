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Enez Kaymakamlığından ’Atatürk posterleriyle protesto’ haberlerine açıklama

Edirne’nin Enez Kaymakamlığı, Ayasofya Camii’nin açılışında Diyanet Başkanının protesto edildiği iddialarını yalanlayarak, “Enez Ayasofya Camii Şerifi’nin 56 yıl sonra ibadete açılması dolayısı ile ilçemizde yaşanan bayram havasına gölge düşürmek isteyenlerin hayal ürünü yorumlarından ibarettir” açıklamasını yaptı.

Haberde İnsan 27.12.2021, 18:23
Enez Kaymakamlığından ’Atatürk posterleriyle protesto’ haberlerine açıklama

Edirne’nin Enez Kaymakamlığı, Ayasofya Camii’nin açılışında Diyanet Başkanının protesto edildiği iddialarını yalanlayarak, “Enez Ayasofya Camii Şerifi’nin 56 yıl sonra ibadete açılması dolayısı ile ilçemizde yaşanan bayram havasına gölge düşürmek isteyenlerin hayal ürünü yorumlarından ibarettir” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz hafta Enez Ayasofya Camii Şerifi’nin açılışı için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk posteri ile protesto edildiği haberlerine yönelik Enez Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “24 Aralık 2021 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Enez Ayasofya Camii Şerifi’nin 56 yıl aradan sonra ibadete açılması dolayısı ile tertip edilen programa katılmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş, Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy ilçemize teşrif etmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan, Enez Kaymakamlığı önünde Edirne

Valimiz Sayın Ekrem Canalp başkanlığındaki heyet (il/ilçe protokolü ve vatandaşlarım) tarafından karşılamıştır. Enez Kaymakamlığına ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanımız ve beraberindeki heyet daha sonra halkın da katılımı ile ilçemizin en işlek ve en kalabalık caddesi olan Kale Caddesi üzerinde yürüyerek Enez Ayasofya Camii Şerifi’ne geçmişlerdir. Yürüyüş esnasında vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından çok sıcak bir iletişim ile karşılanan Diyanet İşleri Başkanımız, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın cumalarını tebrik etmiş, kendileri ile selamlaşmış ve iddia edilenlerin aksine en ufak duygusal bir protesto dahi yaşanmamıştır. Cuma namazına binaen vatandaşlarımızın da yoğun katılımı ile açılış programı icra edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanımız açılışa katılan vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır” denildi.

“Art niyet ve hayal ürünü”

Diyanet İşleri Başkanının Enez Ayasofya Camii Şerifi içinde ve dışında açılış programına gelen vatandaşlarla bir süre sohbet de ettiği kaydedilen açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımız daha sonra Enez ilçesinden ayrılmışlardır. Her dini ve milli bayramlarda ve dahi önemli açılış programlarında olduğu gibi vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından günün anlam ve önemini daha içten yaşamak ve yaşatmak adına evlerine ve iş yerlerine asmış oldukları Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerinin Enez Ayasofya Camii Şerifi açılış programı kapsamında da asılmasını ’Diyanet İşleri Başkanına Atatürk posterli protesto’ olarak algılamak ve kamuoyunu yanıltma saiki ile haberleştirmek en hafif ifadeyle kötü ve art niyetli bir tutumun çok açık bir tezahürüdür. Bu maksatla yapılan haberler, Enez Ayasofya Camii Şerif-i’nin 56 yıl sonra ibadete açılması dolayısı ile ilçemizde yaşanan bayram havasına gölge düşürmek isteyenlerin hayal ürünü yorumlarından ibarettir” ifadelerine yer verildi.

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