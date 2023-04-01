Endüstriyel dağcıların metrelerce yükseklikteki zorlu mesaisi dron ile görüntülendi

Karabük’te karayollarında yaşanan heyelan ve kaya düşmelerinin önüne geçebilmek için riskli bölgelerdeki yamaçlarda kaya temizliği yapan endüstriyel dağcıların zorlu mesaisi yürekleri ağza getiriyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karabük-Yenice karayolunda yaşanan heyelan ve kaya düşmelerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Heyelan ve kaya düşmesinin en çok yaşandığı Suçatı Tüneli mevkiinde yerden onlarca metre yükseklikte tutundukları halatlarla dik yamaçlarda kaya temizliği yapan endüstriyel dağcılar dron ile görüntülendi. Zorlu mesai sırasında yürekleri ağza getiren dağcılar, temizlik çalışmalarının ardından çelik ağlar örerek tehlikelere karşı önlem alıyor.

Endüstriyel dağcı Sinan Arslan, 14 kişilik profesyonel dağcı ekibiyle yamaçlarda boşta duran kaya parçalarını kontrollü şekilde temizlediklerini belirtti. Kayaları sabitledikten sonra yüksek kapasiteli çelik halka tel sereceklerini ifade eden Arslan, “Kayaları sabitleyeceğiz ve üzerine herhangi bir taş gelmeyecek” dedi.

Arslan, yerine oturmuş olan kaya parçalarının boşa düşen kısımlarını aşağıya atarken zorlandıklarını aktararak, çalışmaların yaklaşık 1 ay kadar süreceğini ifade etti.