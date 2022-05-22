banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
Adana’da narkotik operasyonu
Adana’da narkotik operasyonu

En tatlı festival: Çikolata ve pastadan dev heykeller

İzmir’de ilk kez düzenlenen Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Pasta ustalarının bin bir emekle yaptığı dev heykelleri andıran pasta ve çikolatalar, ziyaretçileri şaşırttı. Özellikle çocuklar, pastaları oyuncak sandı.

Haberde İnsan 22.05.2022, 15:14
En tatlı festival: Çikolata ve pastadan dev heykeller

İzmir’de ilk kez düzenlenen Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Pasta ustalarının bin bir emekle yaptığı dev heykelleri andıran pasta ve çikolatalar, ziyaretçileri şaşırttı. Özellikle çocuklar, pastaları oyuncak sandı.

Dün başlayan Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali, İzmir’de ilk kez Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda düzenleniyor. Pasta ve çikolatalar, ustalarının ellerinde dev heykellere dönüştü, İzmirliler ustaların eserlerine hayran kaldı. Farklı konseptlerde yapılan pastalar, Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası pasta yarışması ile görücüye de çıktı. Gün içerisinde en iyi pastalar ödüllendirilecek. Çocuk atölyelerinin de kurulduğu festivalde, şüphesiz en çok eğlenenler de çocuklar oldu. Bazı çocuklar pasta ve çikolatadan heykelleri oyuncak sandı, yetişkinler ise eserlerin yenilebilir olduğunu anlamakta güçlük çekti.

500 pastacının yaptığı 200 eser yarışıyor

Master Of Cake Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, “Biz çok tatlı bir festivaliz. Bizim işimiz pasta ve çikolata. Hiçbirimizin ‘Hayır’ diyemediği bir atmosfer burası. Bu sebeple her zaman çok ilgi görüyoruz. Türkiye genelinde 7 yıldır festivaller düzenleyen bir organizasyonuz. Samsun, İstanbul, Ankara’dan sonra ilk kez İzmir’deyiz. İzmir’de olmanın keyfini yaşıyoruz. Ayrıca Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası bir pasta yarışmamız var. Muazzam eserler yarışıyor. Ödül töreninde ödüller sahiplerini bulacak. Festivalde 200 eser yarışıyor ve 500 pastacıyı ağırlıyoruz. Bulunduğumuz şehirlerdeki konsept eserlere yansıyor. Sanatın dahil olabileceği her tür konsept pastaya ve çikolataya işlenebiliyor. Çizgi karakterlerin olduğu pastalar da var, mekanların yer aldığı pastalar da var. Ayrıca insan ve hayvan karakterler de var” dedi.

“Pandemiden bu yana etkinlik yapamamıştık”

İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak da, “Pandemiden bu yana etkinlik yapamamıştık. Bu festival, o zamandan bugüne yapılan en büyük organizasyon oldu. 21-27 Mayıs, dünyada Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edildi. Biz de bu haftada ağzımızı tatlandıracak bir organizasyondayız. Yansımalar çok güzel. Yarışma sonuçları da bugün açıklanacak. Bu ortamı yaşamak pastacılar için çok önemli. İzmir halkı da desteklerini gösterdi. Konseptin özellikle çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanması aileleri buraya daha fazla çekti. Bazı çocuklar dayanamayıp heykel şeklindeki pastaları yemeye çalışıyor” diye konuştu.

Müzik kutulu pasta

Yarışmaya müzik kutusu şeklindeki “Engelsiz Aşk” adlı pastasıyla katılan pastacı Sabiha Aksoy, “Pastayı 1 yılda tamamladım. Böyle bir pasta yapmak hayalimdi. Bu pastayla ‘Önemli olan aşk, vücuttaki engel aşka engel değil’ diyoruz. Pastanın yapımı uzun sürdü. Hepsi el emeği ve yenilebilir. 0.75 santim alana insan yüzleri sığdırdım. Pastamın altına platform yerleştirdim ve oradan müzik de çalıyor. Pastamla bir hikaye yazmaya çalıştım. Pastayı uzun süre önce yapmaya başladım ama çeşitli malzemelerle pastaları bozulmadan biblo gibi yıllarca saklayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Pastaları oyuncak sandı”

Gülnaz Göktaş, “Kızımızla güzel bir gün geçirdik. Pastalar çok başarılı. Bunların pasta olduğuna inanmak güç. Çok gerçekçiler. Gerçekmiş gibi düşündüğüm için yemeyi hiç düşünmedim. Zaten insan bunları yemeye kıyamaz” derken, eşi Murat Göktaş da “Festivali çok eğlenceli bulduk. Kızımız Kumsal’ı da getirdik. Kendisi pastaları oyuncak sandı” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
açık