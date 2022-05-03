En tatlı bayram geleneği

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk köyünde bayram şekeri toplama geleneği köyün tüm çocuk ve gençlerinin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramının en önemli gelenekleri arasında yer alan şeker toplama geleneği Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesinde tüm köy halkının katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bayram nedeniyle her hane koli koli şeker, paket kek ve atıştırmalıklar alarak bayramlıkları hazırladı. Bayramın başlamasıyla birlikte evlerinin önüne ellerindeki şeker kolileri ile çıkan vatandaşlar gruplar halinde gelen çocuklara şekerlere dağıtarak bayramlaştı. Yaklaşık 50 haneli köyde bayram için dışarıdan gelen vatandaşlar da eklenince şeker toplama çıkan çocuk ve gençlerin sayısının 200’e ulaştığı öğrenildi. Köy halkı geleneklerini yaşatmanın mutluluğunu yaşarken çocuk ve gençler de bayramı doyasıya yaşamanın keyfine vardı.