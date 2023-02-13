En sevdiği oyuncak ayısını depremzede çocuklar için verdi

İzmir Çeşmeli Nisanur, en sevdiği oyuncak ayısını depremzede çocuklara verilmek üzere bağışladı.

10 ilde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından başlayan yardım kampanyası büyüyerek devam ediyor. İzmir Çeşme’den de deprem bölgesine çok miktarda yardım malzemesi giderken, Çeşme Belediyesi, Çeşme’de konuk edilen depremzedelerin giyim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Alaçatı’daki Ek Hizmet Binasında ücretsiz butik hizmeti vermeye başladı.

Çeşmelilerin depremzedeler için bağışladığı çok miktardaki hiç kullanılmamış giyim malzemesi, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binasında gönüllülerce ayrıştırılarak tasnif edildi. Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve AFAD’ın koordinasyonu ile Çeşme’deki otellerde konuk edilen depremzedeler, her türlü giyim ihtiyaçlarını Alaçatı Ek Hizmet Binasına giderek karşılayabiliyor. Ayrıca depremzede çocukların da oyuncak ve kırtasiye ihtiyaçları, aynı yerde karşılanıyor.

Nisanur, oyuncak ayısını bağışladı

8,5 yaşındaki Nisanur Öz de, depremzede çocuklar için en sevdiği oyuncak ayısını bağışladı. Nisanur, "İnşallah depremden kurtulursunuz. Size yardım edebileceğim kadar her şeyi göndereceğim" diye yazdığı bir notu da bağışladığı oyuncak ayısına ekledi.

Alaçatı Ek Hizmet Binasında, giyim malzemelerini ayrıştırmak için gönüllü olarak çalışan Şaziye Öz, kızı Nisanur Öz’ün depremzede çocuklar için bağışladığı oyuncak ayısını ve yazdığı notu, bağışlanan oyuncakların arasına özenle yerleştirdi.