En sağlıklı oyuncaklar

Kayseri’de plastik oyuncakların çocukların sağlığına zarar vermemesi için her türden ağacı işleyerek oyuncak üreten Mehmet Canleblebici’nin ürettiği ahşap oyuncaklar yoğun ilgi görüyor.

Kayseri’de yaşayan 71 yaşındaki emekli Mehmet Canleblebici, pandemi döneminde eve kapanınca kendine uğraş aradı. Gençlik yıllarından bu yana hobi olarak ahşaptan oyuncak yapan Canleblebici, çocukların doğal oyuncaklarla oynayarak sağlıklarını korumak için kolları sıvadı. Kendi dükkanını açan Mehmet Canleblebici, yaptığı birbirinden güzel ahşap oyuncaklarla çocukların hayal dünyasını geliştirmesine katkıda bulunuyor. Mehmet Canleblebici, “Beni bu işe yönlendiren, internetten görmüş olduğum ve İngilizlerden alınan hurda plastiklerin çok pahalı olması oldu. Çocukluğumdan itibaren hem kendimin hem de arkadaşlarımın oyuncaklarını hep ben yapardım. Plastiğin bize vermiş olduğu zararları çok iyi biliyorum ve bunun için çocuklara doğal olarak nasıl ulaşabilirim diye düşündüm ve bu işe başladım. Bu işe pandemi ile birlikte başladım yani yaklaşık 2 yıl kadar oldu. Ben bu işi yıllardır yapıyorum ve herhangi bir maddi amaç gütmeden hobi olarak yapıyorum. Tamamen bu işe beni yöneltende pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı dışarı çıkamamam oldu. Ahşap oyuncağa yoğun bir ilgi var. Gösterilen ilgiden memnunum ama üzüldüğüm bir nokta var. Oda bu iş ile uğraşan çok az kişinin olması. İsterim ki bu iş biraz daha yayılsın, geniş çevre buna hitap etsin ve ilgi görsün ki çocuklarımız kurtulsun. Ürünlerimi genelde doğal ağaçlardan yapıyorum. Kurumuş olan hangi ağaç olursa olsun hepsiyle üretim yapabiliyorum. Yeter ki canlı ağaç olmasın. Benim için canlı olmasının dışında hiçbir problem yok. Ağaç türü ayırt etmiyorum” dedi.

Ahşap oyuncakların fiyatlarının plastiğe göre daha ucuz olduğunu ve malzemesine göre 25 TL’den başlayıp, 250 TL’ye kadar artış gösterdiğini söyleyen Mehmet Canleblebici, “Yaptığımız iş emektir, o yüzden benim için hepsi değerlidir. Çünkü severek yapıyorum. Severek yaptığım içinde herhangi birini seçemem ama yaptığım işlerde çocuklara zarar vermemek için bazı şeyleri düşünerek yapıyorum. Ürünleri plastik oyuncaklardan ucuz. Bazılar eşdeğer ama genel olarak plastik oyuncaklardan ucuz. Oyuncaklarımızın fiyatları 25 TL’den başlayıp, 250 TL’ye kadar çıkıyor. Eleman arıyorum. Şimdi eğitim verdiğim birkaç arkadaş var fakat onlar belirli zamanlarda, boş kaldıkları zamanlarda geliyorlar. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.