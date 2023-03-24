En özel etkinlik

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gönüllü üniversite öğrencileri özel çocuklar için bir araya geldi. Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden öğrenciler, özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Merve Okay, Hanife Toramanoğlu ve Utku Can isimli öğrenciler, Mudurnu’da Erişken Rehabilitasyon Merkezi’nde özel öğrencilerle bir araya geldi. Özel bireyler ile çeşitli etkinlikler yaparak, unutamayacakları bir gün yaşatan gönüllü öğrenciler, daha sonra pizza ikramında bulundu. Boyama etkinliği yapan, dans eden özel çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Öğrencilere teşekkür eden okul müdürü Mehmet Erişken, "Sağ olsun BAİBÜ öğrencilerinden Merve Okay böyle bir çalışma organize etmiş. Mudurnu gönüllüleri ile okulumuzdaki çocukları onore ettiler" dedi.

Turizm bölümünde eğitim gördüğünü ifade eden Merve Okay ise "Ben bu mesleğimi çok seviyorum. Ölünceye kadar çocuklara bu sevgiyi aşılayacağım. Güzel bir etkinlik oldu. Mudurnulu arkadaşlarım, gönüllülerimiz de buradalar. Özel çocuklara bir günde olsa eğlence düzenledik. Çocuklara sevgimizi katıyoruz" diye konuştu.