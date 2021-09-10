banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

En mutlu günleriydi: Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü

Düzce'de meydana gelen kazayla ilgili detayı duyanların yüreği yandı. Nikah kıydıktan sadece 3 saat sonra yola çıkan motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, kamyonla çarpışmaları sonucunda yaşanan kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Haberi alan evli çiftin yakınları adeta yıkıldı.

Haberde İnsan 10.09.2021, 12:21
En mutlu günleriydi: Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü

Düzce'de yeni evli çiftin geçirdiği feci kazayı duyanlar büyük üzüntü yaşadı. Henüz daha çok yeni nikah kıyan çift, nikahtan sonra yola koyuldu. Ancak her şeyden habersiz motorlarına atlayan çift, saatler sonra geçirdikleri kaza yüzünden hayata veda etti.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTILAR

Saat 17.00 sıralarında, Düzce D-100 Karayolu Olimpiyat mevkiinde Ankara istikametine doğru ilerleye n Rüştü Can Ulcay yönetimindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Metin Durak'ın kullandığı 81 BA 960 plakalı kamyona arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Rüştü Can Ulcay olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki eşi Münire Ulcay ise ağır yaralandı.

Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü

KAZADAN 3 SAAT ÖNCE NİKAH KIYDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Münire Ulcay'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Münire Ulcay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Rüştü Can Ulcay ve Münire Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıydıkları, motor tutkunu olan Rüştü Can Ulcay'ın eşini motosiklet turuna çıkardığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0