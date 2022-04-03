En kebap iftarlar Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara yöreye özgü kebap ve sıcak yemek ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi tesislerinde özenle hazırlanıp paketlenen kente özgü kebap ve sıcak yemekler, binlerce ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına doğru yola çıkıyor. Ramazan boyunca 195 bin vatandaşa sıcak yemek ulaştıracak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, daha önceden tespiti yapılan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların kapılarına kadar giderek yardımlaşma ayı olan Ramazan’ın maneviyatını yaşatıyor.

Şanlıurfalı vatandaşların ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Ramazan ayı boyunca 195 bin vatandaşımızın evine sıcak yemek götüreceğiz” dedi.

Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını tek tek çalacaklarını söyleyen Beyazgül, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarımızın emrinde olduğunu belirtiyoruz. Ramazan ayı boyunca tutmadığımız el, girmediğimiz gönül kalmasın diye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olarak gönül sofralarına misafir olacağız. Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalıyoruz. Yetim bir aile. Evin içerisinde temel ihtiyaçların olmaması durumunda hemen harekete geçerek ailemizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buzdolabından çamaşır makinesine, halısından perdesine kadar tamamlıyoruz. Ailemize yardım elini uzatıyoruz. Akabinde iftar sofralarını kurarak gönüllerince bir iftar yapmalarını sağlıyoruz. Şanlıurfa Hazreti İbrahim’in şehridir. Bu şehir cömertliği, misafirperverliği ile nam salmış, misafirsiz sofraya oturmayan halkın, paylaşmanın ve dayanışmanın şehridir. Burada misafirler için kurulan sofralar bereketlidir. Ev sahibi misafire hakkıyla hizmet etmenin tatlı telaşını yaşar. Özlem duyduğumuz eski Ramazan aylarını yad edeceğimiz Haleplibahçe bölgesindeki ‘Ramazan Sokağı’ etkinliklerimizde birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, hocalarımızı sizlerle buluşturacağız. Programlarda sema gösterilerinden tasavvuf müziğine, Karagöz’ünden orta oyununa, çocuklar için sürpriz yarışmalardan çeşitli ikramlarına kadar her şeyi hazırladık. Çocuklar çocuk olmanın tadına varırken, büyükler de o eski Ramazan aylarını yeniden yaşayacak” diye konuştu.