banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
En güzel hediyeyi annesine o verdi
En güzel hediyeyi annesine o verdi
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

En güzel hediyeyi annesine o verdi

10 yaşındayken annesinin kadavradan karaciğer nakli olduğu günlerde hastanenin koridorlarında koşturan Gülşen, 20 yaşına geldiğinde annesine karaciğerini bağışlayarak ona en güzel anneler günü hediyesini verdi. İkinci kez karaciğer nakli için bıçak altına yatan anne Gülden Acar, "Kızım bana sağlığımı hediye etti. Bundan güzel anneler günü hediyesi olmaz" diye konuştu.

Haberde İnsan 07.05.2022, 09:28 07.05.2022, 09:32
En güzel hediyeyi annesine o verdi

Niğde’de yaşayan 41 yaşındaki Gülden Acar, siroz hastalığının nüksetmesi sebebiyle hastaneye başvurdu. Otoimmün hepatite bağlı karaciğer sirozu gelişen Acar, 10 yıl önce Bursa’da kadavradan karaciğer nakli oldu.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Acar, ailesiyle birlikte Niğde’ye döndü ve aralıklarla doktor kontrolünü de aksatmadı. Sağlıklı bir hayat sürerken 10 yıl sonra yine sirozu nükseden Acar, yeniden hastaneye başvurdu ve doktorları yine nakil gerektiği için kadavradan bağış listesine aldı.

Ancak pandemi sebebiyle kadavradan bağış sayılarının düşünce uzun süre bekleyemeyecek olan Acar’ın imdadına 20 yaşındaki kızı Gülşen yetişti. Annesine karaciğerinin yarısını veren Gülşen, anneler gününde en güzel hediyeyi vermenin mutluluğunu yaşadı. Tek arzusunun uzun yıllar ailesiyle birlikte yaşamak olduğunu söyleyen anne Gülden Acar, kızından nakledilen karaciğer ile en güzel hediyeyi aldığını dile getirdi.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen anne Gülden Acar, “Siroz hastasıyım. Hastalık sebebiyle çok zorluk çektim. Günlük hiçbir işimi yapamıyordum. 10 yıl önce kadavradan bağış oldu ve karaciğer naklim gerçekleşti. Allah bağışlayanlardan da, doktorlardan da razı olsun. Sağlığıma kavuştum. Her şey güzel ilerlerken, bir anda yine karaciğerimde sıkıntı olduğunu öğrendim. Doktorum yine nakil olmam gerektiğini söyledi. Bağış listesine yazıldım. Ama maalesef uygun karaciğer çıkmadı. Bu kez kızım, karaciğerini vermek istedi. 10 yıl önce kadavradan nakil olduğumda, 10 yaşındaki kızım Gülşen, yanıma geldiğinde hastanenin koridorlarında koşuşturuyordu. Şimdi 20 yaşında ve karaciğerini bana verdi. Nakil sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlıklıyım. Ben 20 yıl önce onu dünyaya getirdim, o şimdi karaciğeriyle adeta beni dünyaya getirdi. O benim bir parçam, şimdi onun parçasını içimde taşıyorum. Bana sağlığımı hediye etti. Bundan güzel anneler günü hediyesi mi olur! Başka bir hediyeye gerek yok. Ona nasıl teşekkür etsem, bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Annesiyle birlikte 10 yıl önce hastanede koşuşturan Gülşen Acar, “Annemin kadavradan nakil olduğu günleri çok iyi hatırlıyorum. 10 yaşındaydım. Hastanede yanında koşuşturup duruyordum. Annemin ameliyat sürecinde biz, doktor ve hemşirelerle birlikte kaldık. Annem kadavradan nakille kurtuldu. Belki küçük bir çocuktum ama iyileşmesi için dua ettim durdum. Allah’ım dualarımızı kabul etti. Annem sağlığına ben anneme kavuştum. Ama 2-3 ay önce hastalığı yeniden nüksetti. Ama bağış beklemeye zaman kalmadı. Hiç düşünmeden anneme karaciğerimi vermek istedim. Annemi on yıl önce, ismini hiç bilmediğimiz bir bağışçı kurtardı. Şimdi de benim karaciğerim kurtardı. Anneme canım feda O yıllarca bizi büyütmek için her türlü fedakarlığı yaparak gecesini gündüzüne kattı. Karaciğerimin, onun fedakarlıklarının yanında sözü bile olmaz. Annemin kurtulduğuna çok seviniyorum. İnşallah uzun yıllar yaşarız ve birlikte yaşlanırız” dedi.

Hastanın ikinci organ naklinin de başarıyla geçtiğini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doçent Dr. Hikmet Aktaş, “Organ bağışı, hayat kurtarıyor. Tıpkı Gülden hanımın hayatını kurtardığı gibi. Ancak pandemi sürecinde organ bağışlarında ciddi azalma oldu. 10 yıl önce bağış listesine yazdıktan kısa bir süre sonra Gülden hanıma bağışlanan karaciğerle nakil yapmıştık. Ama 10 yıl sonra otoimmün hepatite bağlı karaciğer sirozu nüksetti. Bu tür otoimmün hastalıklarda maalesef 10 yıl içerisinde nüksler gelişebiliyor ve bunların bir kısmının da tekrar nakil olması gerekiyor. Gülden hanımda da böyle oldu. Yine bağış listesine aldık ancak bağışların azalması sebebiyle kadavradan karaciğer bulunamadı. Bekleseydik hayati bir risk oluşacaktı. Dolayısıyla kızından canlı vericili nakil yaptık. 10 yıl önce küçük bir kız olan Gülden, verici oldu. Nakil operasyonları çok iyi geçti. Şimdi ikisi de sağlıklı. Gülden, annesine çok büyük bir hediye verdi. Annesi, onun karaciğeri sayesinde anneler gününe sağlığına kavuşmuş olarak giriyor” diye konuştu.

Karaciğerin kendini yenileyen bir organ olduğunu ifade eden Dr. Hikmet Aktaş, vericilerin karaciğerinin 4 ile 6 hafta arasında eski boyutuna ulaştığını, karaciğerinin bir kısmının verilmesinin vericide her hangi bir sağlık sorununa yol açmadığını belirtti. Türkiye’de ortalama 2 bin 500 kişinin karaciğer nakli için bağış beklediğini ifade eden Doç. Dr. Hikmet Aktaş, ülkemizdeki bağış sayıları hakkında şunları söyledi:

“Pandemi öncesinde yılda Türkiye’de 400’e yakın olan kadavradan karaciğer bağış sayısı, salgınla birlikte neredeyse yüzde 50 azaldı. Bağış sayısı azalırken aksine, hasta sayısı yükseldi. Daha önce de kadavradan bağış oranı istenilen sayıda değildi. Dolayısıyla ülkemizde zaten yüksek olan canlı vericili nakil sayılarımız bu dönemde daha da artıyor. Kadavradan nakilde biran önce yine eski sayılara gelmemiz ve hatta bu sayıyı daha yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü bu hastaların tıbben beklemek için uzun süreleri de olmuyor. Üstelik bazı hastaların canlı verici bulma şansı da yok! Maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Onların hayata tutunması için mutlaka kadavradan bağış gerekiyor.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:13
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 36 50
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 36 43
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 34 28
15°
parçalı az bulutlu