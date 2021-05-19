En çok vaka düşüşü yaşanan kentte pazarcılardan uyarı

Zonguldak vaka sayısının en çok düşüş yaşandığı iller arasında yer alırken, Ereğli’deki pazarcılar yeni bir kısıtlama olmaması için tedbirlere uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık insidans haritasında Zonguldak’taki vaka sayısı 147,66 olarak açıklanırken, en çok düşüş yaşanan 5 il arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda uyarıda bulunarak, Zonguldak’taki düşüşe dikkat çekti. Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz” dedi.

17 günlük tam kapanmanın ardından ülke genelinde Kademeli Normalleşme dönemi başladı. Tam kapanma sürecinde Kdz. Ereğli’de ‘Cumartesi Pazarı’ olarak bilinen semt pazarı esnafın belirlenen tedbirler altında tezgahlarının açılmasına izin veriliyordu.

17 Mayıs Pazartesi günü geçilen Kademeli Normalleşme döneminde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından dolayı, Müftü Mahallesi’ndeki pazar yerinin Çarşamba günleri açılması kararlaştırıldı. Bugün pazarda tezgahlarını açan pazar esnafı, yeni süreci değerlendirirdi. Pazarcılar pandemi dolayısıyla ekonomik olarak sıkıntıya girdiklerini ifade ederken, vatandaşların tedbirlere dikkat ettiğini gözlemlediklerini ifade ettiler. Öte yandan kısıtlamanın kalkmasına rağmen vatandaşların semt pazarına ilgisinin az olduğu görüldü.