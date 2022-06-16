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En çevreci düğün konvoyu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Emre Yılmaz ile Dilek Erdoğan çifti, gelin arabası gibi süsledikleri bisikletlerle konvoy yaparak nikah salonunun yolunu tuttu.

Haberde İnsan 16.06.2022, 17:38
En çevreci düğün konvoyu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Emre Yılmaz ile Dilek Erdoğan çifti, gelin arabası gibi süsledikleri bisikletlerle konvoy yaparak nikah salonunun yolunu tuttu.

Karabük Bisikletliler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Yılmaz, arkadaşlarının yardımıyla gelin arabası gibi süsledikleri bisikletlerle hayatını birleştirmeye karar verdiği kız arkadaşı Dilek Erdoğan’ı evinden almaya gitti. Çevreci çift arkadaşlarının da kendilerine eşlik ettiği bisiklet üzerinde pedal çevirerek düğün konvoyu oluşturup nikah salonunun yolunu tuttular. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah Belediye Başkanı Elif Köse tarafından kıyıldı. Nikahın ardından Başkan Köse tarafından çifte Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Gazetecilere konuşan damat Emre Yılmaz, yıllardır bisiklet kullanıcısı olduklarını belirterek, “Gönlümüzü verdik bu işe. Bu güzel günümüze bisikleti de katmak istedik. Çevreci olduğu için herkesi bisiklet binmeye davet ederiz” dedi.

Yılmaz ve Erdoğan çiftini hem nikahları hem de çevreci oldukları için kutladığını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, "Onlar zaten bisiklete binerek tüm vatandaşlarımıza örnek oluyorlar. Bir de davetiyeleri çok güzel. Onu da Dilan Hanım yapmış. İçimizde açan çiçekler doğaya saçılsın istedik diye atık kağıtlardan oluşturduğu bir kalp yaparak çok keyifli ve güzel bir davetiye oluşturmuş. Hepimizin yapması gereken şeyler aslında. Bu konuda farklılık oluşturdukları için teşekkürü hak ediyorlar” diye konuştu.

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