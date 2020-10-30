En büyük hayali AFAD’la gerçek oldu
EDİRNE’DE, TEK İSTEĞİ KAHVEHANEYE GİDEBİLMEK OLAN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ CELALETTİN AKGÖN’ÜN (60) HAYALİ GERÇEK OLDU. AFAD ARACILIĞIYLA AKGÖN AİLESİNİN DURUMUNU ÖĞRENEN EDİRNE VALİLİĞİ TARAFINDAN, KAHVEHANEYE GİDEMEDİĞİ İÇİN EVDE SÜREKLİ AĞLAYAN CELALETTİN AKGÖN’E TAHSİS EDİLEN TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ ARACI TESLİM EDİLDİ.
Edirne’de, tek isteği kahvehaneye gidebilmek olan fiziksel ve zihinsel engelli Celalettin Akgön’ün (60) hayali gerçek oldu. AFAD aracılığıyla Akgön ailesinin durumunu öğrenen Edirne Valiliği tarafından, kahvehaneye gidemediği için evde sürekli ağlayan Celalettin Akgön’e tahsis edilen tekerlekli elektrikli aracı teslim edildi.
Edirne Merkeze bağlı Sazlıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Celalettin Akgön’ün en büyük hayali gerçek oldu. Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, söz konusu yaşlı adamın durumunu haber aldıklarını ve kahvehaneye gidemediği için evde sürekli ağladığını öğrendiklerini belirtti.
Altındal, Sazlıdere köyünde yaşayan Akgön ailesinin maddi durumunun yetersiz olduğunu ve konuyu Edirne Valisi Ekrem Canalp’e aktardıklarını dile getirerek, “Valimizin talimatıyla kendisine tekerlekli elektrikli aracını bugün teslim ettik. Celalettin bey, çok büyük bir sevinç yaşadı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne çok teşekkür ettiğini belirtti” dedi.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3