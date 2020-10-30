En büyük hayali AFAD’la gerçek oldu

Edirne’de, tek isteği kahvehaneye gidebilmek olan fiziksel ve zihinsel engelli Celalettin Akgön’ün (60) hayali gerçek oldu. AFAD aracılığıyla Akgön ailesinin durumunu öğrenen Edirne Valiliği tarafından, kahvehaneye gidemediği için evde sürekli ağlayan Celalettin Akgön’e tahsis edilen tekerlekli elektrikli aracı teslim edildi.

Edirne Merkeze bağlı Sazlıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Celalettin Akgön’ün en büyük hayali gerçek oldu. Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, söz konusu yaşlı adamın durumunu haber aldıklarını ve kahvehaneye gidemediği için evde sürekli ağladığını öğrendiklerini belirtti.

Altındal, Sazlıdere köyünde yaşayan Akgön ailesinin maddi durumunun yetersiz olduğunu ve konuyu Edirne Valisi Ekrem Canalp’e aktardıklarını dile getirerek, “Valimizin talimatıyla kendisine tekerlekli elektrikli aracını bugün teslim ettik. Celalettin bey, çok büyük bir sevinç yaşadı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne çok teşekkür ettiğini belirtti” dedi.