En anlamlı müzayede: Depremzede çocukların çizdiği resimler sergilendi

Asrın felaketi olan depremde bölgeye giden iş insanları tarafından başlatılan "Renginiz, Sesimiz" projesi çerçevesinde afetzede çocukların çizdiği resimler Sakarya’da müzayede usulüyle satıldı. Sergiden elde edilen yaklaşık 3 milyon liralık gelir ise bölgedeki depremzede çocuklara eşit miktarda dağıtılacak.

Deprem bölgesine giden iş insanları Ayberk ve eşi Gökçe Rendeci, çocuklar için "Renginiz, Sesimiz" projesini başlattı. Proje çerçevesinde depremzede çocuklardan resim yapmaları talep edildi. Çocukların yaptığı 350 resimden 50’si Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM’de müzayede usulüyle satıldı. Sergiden elde edilen yaklaşık 3 milyon liralık gelir ise bölgedeki depremzede çocuklara eşit miktarda dağıtılacak.

"Bağışların hepsi etkinliğimize katılan çocuklarımıza eşit olarak dağıtılacak"

Proje sorumlusu Gökçe Rendeci, "Bir yetişkine gidip ’Acın nedir?’ diye sorduğumuzda bunu kolaylıkla anlatabiliyor. Ama bir çocuğa ’Acını ya da duygularını tarif et’ demek çok zor bir şeydi bizim için. Biz çocukların gerçek duygu ve düşüncelerini nasıl öğrenebiliriz diye bir yola çıktık. Bu düşünceyle beraber bir beyaz kağıt yanında da giderken götürdüğümüz pastel boyalarımızla çocuklarımızın resim yapmalarını istedik. Yaptıkları resimlerde gerçek duygularını yansıtmalarını istedik. Siyah boya kullanmalarını istemedik açıkçası. Bunu oyunun bir kuralı olarak anlattık onlara ve sonrasında yaptığımız resimlere Sakarya’ya gelip, burada sergiledik. Gönlü güzel insanlar var şu anda aramızda. Ben bundan çok mutluyum. Çok güzel bağışlar toplanıyor. Bu toplanan bağışların hepsi etkinliğimize katılan çocuklarımıza eşit olarak dağıtılacak. Eğitim hayatlarına katkı sağlamış olacağız. Böylelikle en azından ayaklarına dokunmuş olacağız. Biz bunu hedefliyorduk. Bir gülümsemenin talibi olarak yola çıktık aslında. Biz bunu gördük çocukların gözünde. Şuanda bizi en mutlu eden şey o aslında" dedi.