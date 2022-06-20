Emniyet müdürünün emekliliğini davul ve zurna ile kutladılar

Karabük’te İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’un yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmasının sevinci davul ve zurna çalarak kutlandı.

Yaş haddinden dolayı zorunlu emekliliğe ayrılan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, makamına veda etti. Tuğ’un emekli olmasına sevinen bazı vatandaşlar makamdan ayrılacağı sırada müdürlük binasının önünde davul ve zurna çaldırdı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.