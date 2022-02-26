Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale’de güvenlik toplantısına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale‘de düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale’de gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katılıp vatandaşlarla bir araya geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü önünde merasim mangası tarafından karşılanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, güvenlik toplantısı öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, daha sonra güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, kentteki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç ve asayiş konuları ele alındı.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.