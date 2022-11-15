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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Elazığ’da vatandaşlarla bir araya geldi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ’da Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında incelemelerde bulunup esnafla bir araya geldi.
Haberde İnsan 15.11.2022, 14:00
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ’da Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında incelemelerde bulunup esnafla bir araya geldi.
Şehit Fethi Sekin’in babasının cenazesine katılmak üzere Elazığ’a gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında incelemelerde bulunan Aktaş’a Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da eşlik etti.