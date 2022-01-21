Emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle besliyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yiyecek arayan iki tilki İlçe Emniyet Amirliği bahçesine girdi. 53 yaşındaki sivil memur, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkileri elleriyle besledi.

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü 1916 rakımlı Çıldır ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan 53 yaşındaki Rasim Aktemur, iki günde bir emniyetin bahçesine gelen iki tilkiyi tavuk ve ekmekle besliyor. Yaklaşık bir aydır tilkileri besleyen Aktemur, her kış ayında bu tür hayvanların mecraya inerek karınlarını doyurmak istediğini ifade etti. İç ısıtan görüntüler güvenlik kameralarına da yansıdı.