Emine Erdoğan’dan Ankara’ya nakledilen depremzede bebeklere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’taki deprem bölgesinden Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’tan Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi’ne Cumhurbaşkanlığı uçağıyla getirilen 16 depremzede bebeği ziyaret etti. Erdoğan, refakatsiz 0-1 yaş aralığındaki depremzede bebeklerin sağlık durumu hakkında Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı’dan bilgi aldı. Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleriyle de sohbet etti.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Kahramanmaraş’tan Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum” dedi.