Emine Erdoğan: “Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945’ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945’ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Geleneksel Türk Sanatları’nın bir dünya markası olma yolunda Bohça projesi ve Olgunlaşma Akademisi ile kazandığı ivmenin yeni çalışmalarla artarak devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.