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Emin Sınmaz yeniden Danıştay 6. Daire Başkanlığına seçildi
Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Emin Sınmaz, ikinci kez Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçildi.
Haberde İnsan 14.09.2022, 18:40
Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Emin Sınmaz, ikinci kez Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçildi.
Danıştay Genel Kurulu seçimlerinde, Danıştay Üyesi Emin Sınmaz yeniden Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçildi.
4 yıllık görev süresinin dolması üzerine yeniden aday olan Sınmaz, 13 Eylül Salı günü yapılan oylamada 101 Danıştay üyesinin katıldığı oylama sonucunda 75 üyenin oyunu alarak ikinci defa Altıncı Daire Başkanlığına seçildi. Sınmaz 2018 yılında seçildiği Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı görevini 2026 yılına kadar sürdürecek.
Sınmaz’ın yeniden Altıncı Daire Başkanlığı’na seçilmesi memleketi Hatay’da sevinçle karşılandı. Sınmaz, 2018 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçilmişti.
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