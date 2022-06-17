Emet pidesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Kütahya’nın Emet ilçesi ile özdeşleşen ’Emet pidesi’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Emet ilçesine has keçi peyniri, tereyağı ve özel servis hizmeti ile yerli halk kadar ilçe dışından gelen vatandaşlarında beğeniyle tükettiği Emet pidesinin coğrafi işaretinin tescillenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Kütahya bölgemizde Emet pidesini, kebabını, ekşi mayalı ekmeğini bilmeyen yoktur. Ayrıca, damak zevki olarak farklı bir lezzet sunan Emet güveci, tarhanamız, eştarhanamız, sadece yöremizde değil, bölgemizde aranan ürünlerimizdendir. Emet pidemiz ise tarihi Cumhuriyetin kuruluş yıllarına dayanan eski bir lezzettir. Yaklaşık 1 yıldır gerekli maddi manevi girişimlerini gerçekleştirdiğimiz Emet pidemiz coğrafi işareti artık tescillenerek koruma altına alınmıştır. Türk patent ve marka kurumumuzca pidemizin özellikleri yayımlanarak uluslar arası bir marka olduğunu duyurdu. Aynı şekilde Emet kebabımıza da coğrafi işaret alınması adına çalışmalarımız devam etmektedir. Hayırlı olsun “dedi.

Coğrafi işaretin alınmasında başta Emet Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ise, ”Yapılan bu çalışmalar ve alınan coğrafi işaret ile meşhur Emet pidemiz artık koruma altındadır. Emet pidesi lezzet ve şöhreti nesilden nesle aktarılacaktır" ifadelerini kullandı.