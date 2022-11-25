Emekli öğretmen 25 yıldır ahşap oyuncaklar yapıyor

Kahramanmaraş’ta emekli öğretmen Kurtuluş Kesim, 25 yıldır çocuklara ahşaptan araba, gemi, kamyon gibi sağlıklı oyuncaklar yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi’nde kendi iş yerinde çocuklara sağlıklı ürünlerin ulaşması için 25 yıldır ahşaptan araba, gemi, kılıç, kamyon gibi birçok oyuncaklar yapan 66 yaşındaki iki çocuk babası Kurtuluş Kesim, ömrünün kalan kısmını çocuklara sağlıklı ürünler yaparak geçireceğini söyledi.

Ömrünün yettiği yere kadar bu işi devam ettireceğini söyleyen Kesim, "İlkokul öğretmeniyim. Çocukları çok sevdiğim için emekli olduktan sonra çocuk oyuncakları yapmaya başladım. Plastik oyuncaklar çocuklara zararlı olduğu için, ahşap oyuncakları çocuklara sunmak için uğraşıyorum. Değişik figürler yapıyorum. Değişik kuş kafesleri yapıyorum. Kız çocukları için bebek beşikleri yapıyorum. Oyuncaklarda boya kullanmıyorum. Tamamen doğal ve ahşaptan yapıyorum. Ömrüm yetene kadar da bu işi yapmaya devam edeceğim. Çocuklar için plastik oyuncaklar yerine ahşap oyuncakların alınmasını çok istiyorum. Tamamen sağlıklı ve faydalıdır. Bu iş tamamen el becerisi gerektiriyor. Ben de öğretmen olunca tamamen çocukların sağlığını düşünmek istedim. Ahşaptan oyuncak yapan ustalarımız yok inşallah çoğalır" dedi.