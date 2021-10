Emekli maaşıyla 200 kediyi besliyor

Malatya’da yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Sarıçam, sayıları 200’ü bulan ‘oğlum ve kızım’ dediği sokak kedilerini 20 yıldır günde 2 saat zaman ayırarak besliyor. Sarıçam, hayvanların besleme giderlerini emekli maaşından ve hayvan severlerin destekleriyle karşılıyor.

Malatya’da sokak hayvanları 20 yıldır, kent merkezi Battalgazi ilçesinde yaşayan Ahmet Sarıçam’ın yolunu gözlüyor. Hayvanlarına olan sevgisiyle sokak kedilerini beslemeye başlayan Sarıçam, davranışıyla vatandaşlara örnek oluyor. Sarıçam, ‘oğlum ve kızım’ diyerek hitap ettiği sokak kedilerine günlük 2 saatini ayırarak sokakları tek tek gezerek besleme yapıyor. Hayvanların beslenme masrafları için emekli maaşından 450 TL harcayan Sarıçam’ın destekçileriyse hayvan sever vatandaşlar.

“Hayvanlara merhametim çok, seviyorum onları”

Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Ahmet Sarıçam, hayvanların kendisinin yolunu gözlediklerini ifade ederek, “63 yaşındayım, 20 yıldır sokak hayvanlarına elimden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyorum. Tavuk kırıntısı, biraz hazır mama dağıtarak idare ediyorum. 200 hayvan vardır. Sokak hayvanları olduğu için sayıları belli olmuyor. Her gün saat 4’de çıkıyorum. Şimdi günler kısa, yazın biraz daha geç saatlerde çıkıyordum. Besleme yapmak 2 saatimi alıyor. Çok mutluyum. Hayvanları çok sevdiğim için karınları doyuyor diye ben de mutlu oluyorum, seviniyorum. Hayvanlara merhametim çok, seviyorum onları. Kızım, oğlum ve arkadaşlarım diyorum, geliyorlar. Hayvanlar zaten beni bekliyorlar. Herhalde aylık harcamam yaklaşık 450 TL oluyor. Borcumun olduğu arkadaşlar var, emekli maaşımı harcıyorum” dedi.

“Her akşam düzenli akşam üstü sokak kedilerini yemler, sularını verir”

Bölgede esnaflık yapan Hüseyin Akkaya, Ahmet Sarıçam’ın her gün aynı saatlerde bölgede besleme yaptığını belirterek, “Her gün bu saatte nizami, düzenli her akşam üstü sokak kedilerini yemler, sularını verir. Her gün standart hiç saati şaşmaz. Aldığı maaşı neredeyse hayvanlara harcar. Davranışları bizi mutlu ediyor. Biz de bazen elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz” diye konuştu.