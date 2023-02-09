“Elleriniz dert görmesin”

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi’nde deprem bölgesine gönderilmek üzere kışlık eşofman takımı dikilmeye başlandı. Harıl harıl çalışan eğitmen, kursiyer ve merkez idarecileri arasında Moldovalı bir eğitmen de bulunuyor.

İzmir İl Milli Eğitimi Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle enkaz alanlarında ihtiyaç duyulan ürünler için var gücüyle çalışıyor. Bu çerçevede halk eğitimi merkezlerinde toplanan çok sayıda yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi. Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi ise kolları sıvayarak kışlık eşofman takımı yapmaya başladı. Depremzedelere göndermek üzere 3,7 ve 13 yaş gruplarına göre yapılan polar eşofman takımları ve bereler, kurum tarafından temin edilen kumaşlarla dikiliyor. Tezgah başına geçen eğitmen, kursiyer ve merkez idarecileri, zamanla yarışarak ürünleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyor.

Eğitmenlerden Moldovalı Sofia Okur, “Elimizden geldiği kadar depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bere, eşofman takımı dikerek deprem bölgesine göndereceğiz. Türkiye’de yaşıyoruz, elimizden geldiğince yardımcı olacağız” diyerek Türkiye’nin tek yürek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“Yapabildiğimiz kadar takım yapıp yollayacağız”

Gaziemir İlçe Milli Eğitimi Müdürü Ogün Derse, “Halk Eğitimi Müdürlüğümüzle deprem bölgesinde nelere ihtiyaç duyulduğunu görüştük. İlçemizde yapılan yardım kampanyasının dışında malzemeler alınarak eşofman takımı dikilmeye başlandı. Tezgahların başında idareciler, eğitmenler, kursiyerler var. Hepimiz tek yürek olduk, yaraları sarmak için gayret ediyoruz. Yapabildiğimiz kadar takım yapıp yollayacağız. İlk etapta bin takıma ulaşma hedefimiz var” dedi.

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat İpek ise, 120 takımın yapımını tamamladıklarını, bu ürünlerin hemen deprem bölgesine gönderileceğini söyledi.

“Soğuk hava şartlarına uygun malzemeler”

Kursiyerlerden Fatma Topaloğlu da “Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun, Allah kolaylık versin. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada bere, eşofman takımı dikiyoruz. Deprem bölgesine kullanılmamış eşyaların gitmesi gerekiyor. Biz de sıfırdan dikip göndereceğiz. Bu ürünler soğuk hava şartlarına da uygun malzemeler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kahramanmaraş depremi sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitimi merkezleri tarafından gece gündüz ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik çalışmalar yapılıyor. İzmir Valiliği koordinesinde 30 halk eğitimi merkezi tarafından ihtiyaç duyulan malzemeler tedarik edilerek deprem bölgesine gönderildi. Battaniye, yorgan, çorap, ayakkabı, yün içlik, hırka ve yelek, atkı, bere, eldiven, polar sweatshirt, kapüşonlu sweatshirt, çocuk takımı, kuru gıda, oyuncak örgü bebek, ıslak mendil, süt, tuvalet kâğıdı, yaş bebek maması, meyve suyu ve çocuk bezi gibi ürünleri içeren koli paketleri hazırlandı.

Tire ve Kiraz’da halk eğitimi merkezleri yürekleri ısıtacak

Halk eğitimi merkezleri sadece ihtiyaç kolileri hazırlamakla kalmadı, aynı zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere giyecek dikimi faaliyetlerine de başladı. Tire Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri yürekleri biraz da olsa ısıtabilmek adına gece gündüz çalışarak deprem bölgesine gönderilmek üzere bere, atkı, kazak, eldiven gibi kışlık malzemeler hazırlıyor. Kiraz Halk Eğitimi Merkezi ise bere ve boyunluk üretimine başladı. 60 kişiden oluşan gönüllü ekip, kişi başı günde en az 2 bere üretiyor. Hedeflerinin ay sonuna kadar 2 bin -2 bin 500 bere ve boyunluk olduğunu ifade eden halk eğitimi personeli, Kiraz halkını da destek olmaya çağırdı.