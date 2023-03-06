Edirne’de Berat Kandili’nde dolup taşan camilerde eller depremzedeler için semaya kalktı.

Berat Kandili, Edirne’de de dualarla idrak edildi. Edirne Müftülüğü tarafından Üç Şerefeli Cami’de düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Eller deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için semaya açıldı.