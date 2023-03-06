banner611

banner610

Son Dakika

Eller depremzedeler için semaya kalktı

Edirne’de Berat Kandili’nde dolup taşan camilerde eller depremzedeler için semaya kalktı.

Haberde İnsan 06.03.2023, 22:59
Eller depremzedeler için semaya kalktı

Edirne’de Berat Kandili’nde dolup taşan camilerde eller depremzedeler için semaya kalktı.

Berat Kandili, Edirne’de de dualarla idrak edildi. Edirne Müftülüğü tarafından Üç Şerefeli Cami’de düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Eller deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için semaya açıldı.

Yorumlar (0)