banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağı ile Ankara’ya yürüyor

İzmir’de terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı kızı için HDP’nin İzmir il binası önünde 742 gündür evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, terör örgütü PKK’nın kızını serbest bırakması için İzmir’den Ankara’ya yürüyüşe geçti.

Haberde İnsan 13.09.2021, 18:27
Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağı ile Ankara’ya yürüyor

İzmir’de terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı kızı için HDP’nin İzmir il binası önünde 742 gündür evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, terör örgütü PKK’nın kızını serbest bırakması için İzmir’den Ankara’ya yürüyüşe geçti.

Elinde kızının resmi, sırtında Türk bayrağı ile yürüyen ve Manisa’nın Salihli ilçesi Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda mola veren Mehmet Laçin, yürüyüşünün adını “Ümit Yürüyüşü” verdiğini söyledi. Laçin, “Ankara’ya vatan, bayrak, evlat nöbetini başlattım. Yürüyüşümün adı ‘Ümit Yürüyüşü’dür. Ümitliyim, Ankara HDP Genel Merkezi önünde kamp kurmak niyetindeyim. İnşallah evladıma kavuşurum” dedi.

Ankara’dan sonra hedefinin İnsan Hakları Mahkemesi olduğunu belirten Laçin, “Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğim” dedi.

Laçin, konuşmasının ardından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’ndan Ankara’ya doğru yürüyüşüne devam etti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0