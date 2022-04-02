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Elektronik kelepçede kapasite artırılacak

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı”nı içeren genelge gönderildi.

Haberde İnsan 02.04.2022, 10:45
Elektronik kelepçede kapasite artırılacak

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı”nı içeren genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı”nı içeren genelge gönderildi. Genelgede; 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının bin 500’e çıkarılması, 5 milyon KADES uygulaması indirme sayısına ulaşılması, kadın konukevi sayısının arttırılması, 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleri öne çıktı.

5 ana hedef, 28 alt hedef belirlendi

2021-2025 yılları arasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede; adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. 2022 Faaliyet Planında, 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı.

Kadın konukevi sayısı arttırılacak

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre; kadın konukevlerinin sayısı arttırılacak. Bu çerçevede 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.” hükmü doğrultusunda gerekli takip yapılarak, 2022 yılı içerisinde ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınma evinin açılması sağlanacak.

Riskli vakalar takip edilecek

Tekerrür eden ve yüksek ya da çok yüksek risk grubu içerisinde olduğu değerlendirilen vakaların birebir takibi için mahallinde ilgili kurumların temsilcilerinden risk yönetim ekibi oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Boşanma süreci devam eden veya daha önceden hakkında 6284 sayılı Kanuna göre tedbir kararı bulunan tutuklu/hükümlülerin ceza infaz kurumlarından tahliyeleri esnasında kolluk birimlerine anlık bildirimde bulunacak yeni bir veri entegrasyon sistemi oluşturulacak. Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı etkin mücadele amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde oluşturulan ve tüm kolluk birimlerinde kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt ve Risk Değerlendirme Formundan elde edilen veriler doğrultusunda risk değerlendirme parametreleri her yıl güncellenecek.

5 milyon erkeğe eğitim verilecek

81 ile gönderilen genelgeye göre aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu çerçevede yıl içerisinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri, ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak.

Gizlilik kararları anında uygulanacak

Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin ortaya konulması çalışmaları çerçevesinde, mağdurun korunması amacıyla alınan gizlilik kararları, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca anında uygulanacak. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında eksiklerin tespit edilmesi amacıyla 81 il genelinde İZDES heyetleri incelemede bulunacak. İZDES heyetlerinin saha çalışması sonucunda elde edecekleri tespit, bilgi, bulgu ve değerlendirmeler uygulayıcı birimlere sunularak tedbir alınması sağlanacak. Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde, AFAD Başkanlığınca Acil Durum Planlarının hazırlanması, Göç İdaresi Başkanlığınca yabancı uyruklu kişilere farkındalık eğitimleri verilmesi ve Türkiye’deki hukuksal çerçeve konusunda bilgilendirmeler yapılmasına yönelik tedbirler de yer aldı.

Elektronik kelepçede kapasite artırılacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı’na göre, 3.4 milyon kadın tarafından kullanılan Kadın Destek Uygulaması (KADES) yıl sonuna dek 5 milyon indirme sayısına ulaşacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 7/24 izleme gerçekleştirilen elektronik kelepçe sayısı bin’den bin 500’e yükseltilerek yüzde 50 oranında kapasitesi arttırılacak. Genelge çerçevesinde, elektronik kelepçe merkezinde anlık izleme yapılabilen ünite sayısının ise 12’den 24’e yükseltilerek yüzde 100 oranında kapasite artışına gidilmesi öngörülüyor.

Büro amirliği sayısı arttırılacak, 110 bin kolluk personeline eğitim verilecek

Genelgede, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitesinin daha da artırılacağına dikkat çekildi. Genelge çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele şube müdürlüğü/kısım amirliği sayısı 97’den 127’ye çıkarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerine gerekli eğitimleri verildikten sonra bin yeni polis takviyesi yapılacak. 2022 yılında, Kolluk personeline kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirilmesi çerçevesinde ise 50 bin rütbeli jandarma personeli, 10 bin erbaş/er ve emniyet personelinden 5 bini aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerinde görev yapanlar olmak üzere toplam 50 bin personele eğitim verilecek. Ayrıca Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören tüm öğrenci/kursiyerlere de aynı farkındalık eğitimi sağlanacak.

“Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Müdahale El Kitapçığı” oluşturulacak

Kadına yönelik şiddet anında kolluk personelince risk yönetimine dayalı müdahale gerçekleştirilebilmesi amacıyla rehber niteliğinde Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Müdahale El Kitapçığı hazırlanarak dağıtımı sağlanacak.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına önem verilecek

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl/İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının, Vali/Kaymakam başkanlığında her üç ayda bir toplanması sağlanacak. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadeleyi sağlamak için kamuoyu farkındalığını yükseltilecek, toplumun çeşitli kesimlerinin (muhtarlar, öğretmenler, sanatçılar, sporcular vb.) desteğini alacak çeşitli kampanya ve çalışmalar düzenlenecek. Mülki idare amirlerinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkinliğini ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlere devam edilecek ve bu çerçevede 2022 yılında tüm kaymakamların eğitim alması sağlanacak.

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