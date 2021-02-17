Elektrik arıza ekiplerinin karla imtihanı

Orta Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, elektrik arıza ekipleri ise zor şartlar altında canla başla çalışıyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava Orta Karadeniz Bölgesi’ni de etkisi altına altı. Hava soğuk yüzünü önce yağmur, sonra kar şeklinde gösterdi. Hava şartlarından ötürü kırsal kesimde elektrik sağlanmasında yaşanan problemler ekipleri teyakkuza geçirdi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı yaşanan elektrik kesintilerinde arızanın en kısa sürede giderilmesi için elektrik arıza ekipleri canla başla çalışıyor. Metrelerce yüksekteki elektrik direkleri ve trafolarda çalışmalar yürüten ekipler bu dönemde zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor.

YEDAŞ’tan alına bilgiye göre, ulaşımın olmadığı noktalara ekipler yürüyerek gidiyor. Bazı bölgelerde 120 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığında arızaya ulaşmak için büyük emek harcamak gerekiyor. Verilen emek yoğun rüzgar, soğuk ve kar yağışı altında yapılan onarım boyunca da devam ediyor.

Sabah saatlerinde yoğunlaşan olumsuz hava koşulları ile beraber Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) 50 ekip daha sahaya sürdü. Toplamda 150 ekip arızaların giderilmesi için sahada aktif olarak çalışıyor. Devam eden yağışlara rağmen vatandaşa hizmet götürmeye çalışan ekipler 24 saat esasıyla görevlerini yerine getiriyor.

Yaşanan elektrik arızları nedeniyle YEDAŞ Çağrı Merkezi’nde de yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor. Müşteri memnuniyeti politikası çerçevesinde tüm çağrılara cevaplanarak en kısa sürede birimler o bölgelere yönlendiriliyor. Dijitalleşmenin getirdiği imkanlarla arızalar 0530 106 0 186 numaralı Whatsapp İhbar Hattı ve www.yedas.com Webchat İhbar Hattı’ndan 7 gün 24 saat bildirilebiliyor.