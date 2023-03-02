Elbistan’da ticaretin kalbinin attığı caddelerdeki yıkım FPV dronla görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ticari hayatın merkezi konumundaki caddelerde oluşan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları FPV dronla görüntülendi.

6 Şubat’ta yaşanan depremin merkez üssü Elbistan’da yıkımın izleri temizlenmeye çalışılıyor. İlçede konutlar olduğu kadar ticari hayatın kalbinin attığı caddelerdeki enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enkazın büyük ekseriyeti kaldırılırken depremden önce cıvıl cıvıl olan yüzlerce işyerinin bulunduğu ana caddelerdeki yıkımın boyutu FPV dronla görüntülendi.

Boydan boya yıkılan caddelerde oluşan moloz yığınları, çok sayıda iş makinesi ve kamyonlarla döküm alanlarına taşınıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.