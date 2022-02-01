banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İŞKUR'dan annelere 10 bin TL'yi bulan destek
İŞKUR'dan annelere 10 bin TL'yi bulan destek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat!
En güçlü pasaportlar listesinde Türkiye'nin yeri değişti!
En güçlü pasaportlar listesinde Türkiye'nin yeri değişti!
Faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi
Faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi

Elazığlı döner ustasının hayatı, “Tako, Rako, Riko” ile değişti, onlarca ülke gezdi

Kolombiya’da seyyar dönercilik yaparken bir Youtuberin çektiği videoda söylediği “Tako Rako Riko” sloganıyla ünlenen Elazığlı Dönerci Ustası Fuat’ın hayatı videonun sosyal medyada paylaşması üzerine değişti. Bir anda ünlenen Fuat usta, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar olmak üzere onlarca ülke gezdi.

Haberde İnsan 01.02.2022, 09:50
Elazığlı döner ustasının hayatı, “Tako, Rako, Riko” ile değişti, onlarca ülke gezdi

Kolombiya’da seyyar dönercilik yaparken bir Youtuberin çektiği videoda söylediği “Tako Rako Riko” sloganıyla ünlenen Elazığlı Dönerci Ustası Fuat’ın hayatı videonun sosyal medyada paylaşması üzerine değişti. Bir anda ünlenen Fuat usta, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar olmak üzere onlarca ülke gezdi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde lokanta işi ile uğraşan ve internetten izlediği Kolombiya belgeselinden etkilen Fuat Güler, Kolombiya’ya gitti. Kolombiya’da sokakta kendine ait seyyar tezgahı ile döner satışı yaparken söylediği ’Tako Rako Riko’ sloganıyla tanınan Elazığlı dönerci ustası Fuat’ın hayatı, tanıştığı Türk Youtuber tarafından çekilen video değişti. İnternette milyonlarca kişi tarafından izlenen Fuat usta kendine özgü mizahı ile adeta izleyenleri hayran bırakıyor. ’Tako Rako Riko’ sloganıyla ünlenen dönerci ustası Fuat, birçok ülke gezmeye devam ediyor. Irak, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar gibi ülkelerde dönercilik yapan Fuat usta, Kolombiya’daki hayat hikayesinin paylaşıldığı videoda toplumun her kesiminin ilgi odağı oldu.

"Memleketi Elazığ’a gelen dönerci ustası Fuat büyük ilgi ile karşılaştı"

Televizyonda yayınlanan bir programda Kolombiya’yı gördüğünü ve gitmeye karar verdiğini ifade eden 48 yaşındaki Fuat Güler, “Televizyon izlerken baktım Kolombiya programı çıktı. Birinci gün izledim ikinci gün oğluma bu programı bana internetten açmasını istedim. 3 gün üst üste Kolombiya’yı izledim. Ondan sonra Kolombiya’ya gitmeye karar verdim. Oğlum bana Kolombiya’ya gitme aç ülkedir, orada para yok dedi. Bende oğluma ben seni dinlemeyeceğim kesinlikle gideceğim dedim. Bilet parası 14 bin TL dediler, bende kaç TL olursa olsun alacağımı söyledim. Kafaya koydum biletimi aldım, Kolombiya’ya gittim. Kolombiya’ya indim, bir otelde de 4 günlük rezervasyon yaptırdım. Daha sonra sanayiye gittim. Zaten malzemeleri, döner ocağı, çatal, bıçak hepsini Elazığ’dan aldım. 80 kilo malzemeyle Kolombiya’ya gittim. Sanayi’de döner ocağını kalemle çizdim, sonra internetten de gösterdim. Var mı diye sordum, adam var dedi. Vücut dili ile anlaşmaya başladık. Atölyenin içinde bu döner arabasından yapmasını istedim. 2 bin dolar karşılığında bana döner ocağı arabası yaptı. Döner ocağımı tablanın üzerine bıraktım çok güzel bir yerde muazzam bir iş yapıyordum. Günlük 30 ile 40 kilo arasında tavuk satıyordum" ifadelerini kullandı.

Sloganı ve video hakkında bilgi veren Güler, "’Tako, Rako, Riko’ mesela benim köyümde soruyor birisi, Fuat ne yapıyorsun diye bizde diyoruz ki, tak rak işte dünya hali. Oradan aklıma geldi. Bende ’Tako, Rako, Riko’ dedim. Birde annen ve babam ölür yalnız kalırsın bir yerlere gidersin ya onun içinde ’ana öldü baba öldü, Allah vurdu buraya attı’ bu şekilde işte aklımdan geçti sloganı kullandım. Gelip videomu çektiler. Daha sonra videoyu sosyal medyaya atmışlar. Telefon numaramı bırakalım mı dediler bende bir şey bilmediğim için bırakırsan bırak dedim. Bir gün sonra beni arayan arayana. Dünyanın neresinde bir Türk ve Elazığlı varsa beni arıyor. Amerika, İngiltere, Hollanda, Fransa ve birçok ülkeden arıyorlar. Nasıl gittin Kolombiya’ya ’Tako, Rako, Riko’ ile ’ana öldü baba öldü Allah vurdu buraya attı’ dedim. Bu ne demektir ondan sonra aldı yürüdü. Katar, Libya, Dubai, Kore, İran, Irak, Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, Rusya ve aklıma gelmeyen birçok yere gittim. Türkiye’ye geldim havalimanına iner inmez biri fotoğraf çekti, sonra ilerledikçe birileri daha fotoğraf çekmek istedi. Sonra tanıyanlar ’Tako Rako Riko’ diyen sen misin diyorlar. Beni izlediklerini söylediler" diye konuştu.

Kolombiya’da Dönerci Fuat ustayı çektiğini ve videonun büyük bir ilgi gördüğünü anlatan Youtuber İbrahim Hayta, “Dünya turuna çıkmadan önce evimi, arabamı her şeyimi satıp bu yola çıktım. Elimde az miktarda bir parayla uçak bileti alarak ve cebime koyduğum 100 dolarla dünya turu maceram başladı. Beni candan alan nokta Kolombiya ziyaretim oldu. Orada ünlü fenomen dönerci Fuat usta ile tanışma imkanım oldu. Fuat abi gerçekten çok şahane ve doğal bir insan onunla video yaptıktan sonra insanlar bizleri daha çok tanımaya başladı. Şuan Elazığ’a geldik burası çok güzel. İnsanlar burada Fuat abi ve bizi tanıyor, buda bizi mutlu ediyor. Fuat abi ile birlikte geldik. Havalimanına iner inmez herkes bizi tanımaya başladı. Bizi gören herkes ’Tako Rako Riko’ diye sesleniyordu" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11